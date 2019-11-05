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"العثيمين": "اتفاق الرياض" سيسهم في تعزيز أمن واستقرار اليمن والوقوف جبهة واحدة في مواجهة الحوثي

أشاد بجهود القيادة السعودية وهنأ الأطراف اليمنية

أشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بتوقيع الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي على اتفاق الرياض اليوم في العاصمة السعودية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظه الله، والرئيس عبد ربه منصور هادي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأكد الأمين العام أن الاتفاق سيسهم في تعزيز أمن واستقرار اليمن، والوقوف جبهة واحدة في مواجهة مليشيات الحوثي، مضيفًا أن الاتفاقية "تبشر ببداية مرحلة جديدة للتوصل إلى تسويات جذرية للأزمات التي يتعرض لها اليمن العزيز"، مؤكدًا أن "التسويات السلمية الدائمة في اليمن تتطلب نوايا مخلصة وعملاً جادًا دؤوبًا يضع مصلحة اليمن فوق كل اعتبار".

وأعرب "العثيمين" عن تقدير المنظمة البالغ للمملكة على جهودها المثمرة والقيمة في صناعة السلام في المنطقة، واهتمامها الخاص بالوضع اليمني، الأمر الذي يعكس حرص قادة المملكة الدائم على أمن اليمن واستقراره، والوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق، مشيدًا بدور المملكة الأصيل في جلب الاستقرار لليمن ومناطق النزاع في المنطقة، وحنكتها في إدارةالخلاف بين الأشقاء في اليمن، مما أدى إلى حقن دماء اليمنيين.

كما أعرب الأمين العام عن تقدير المنظمة للدور الذي لعبته دولة الإمارات العربية المتحدة للتوصل إلى اتفاق الرياض، مثمنًا لجميع الأطراف اليمنية تجاوبها وتعاونها للوصول إلى حل سلمي واتفاق يخدم المصالح الاستراتيجية لليمن ويسهم في تحقيق أمن واستقرار اليمن ويغلب الحكمة ووحدة الصف.

وهنأ الأمين العام الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، على جهوده في إحراز الاتفاق، وعلى دوره في توحيد الصف وتفعيل مؤسسات الدولة اليمنية لخدمة اليمن بجميع مكوناته.

اتفاق الرياض الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العثيمين": "اتفاق الرياض" سيسهم في تعزيز أمن واستقرار اليمن والوقوف جبهة واحدة في مواجهة الحوثي
سبق

أشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بتوقيع الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي على اتفاق الرياض اليوم في العاصمة السعودية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظه الله، والرئيس عبد ربه منصور هادي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأكد الأمين العام أن الاتفاق سيسهم في تعزيز أمن واستقرار اليمن، والوقوف جبهة واحدة في مواجهة مليشيات الحوثي، مضيفًا أن الاتفاقية "تبشر ببداية مرحلة جديدة للتوصل إلى تسويات جذرية للأزمات التي يتعرض لها اليمن العزيز"، مؤكدًا أن "التسويات السلمية الدائمة في اليمن تتطلب نوايا مخلصة وعملاً جادًا دؤوبًا يضع مصلحة اليمن فوق كل اعتبار".

وأعرب "العثيمين" عن تقدير المنظمة البالغ للمملكة على جهودها المثمرة والقيمة في صناعة السلام في المنطقة، واهتمامها الخاص بالوضع اليمني، الأمر الذي يعكس حرص قادة المملكة الدائم على أمن اليمن واستقراره، والوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق، مشيدًا بدور المملكة الأصيل في جلب الاستقرار لليمن ومناطق النزاع في المنطقة، وحنكتها في إدارةالخلاف بين الأشقاء في اليمن، مما أدى إلى حقن دماء اليمنيين.

كما أعرب الأمين العام عن تقدير المنظمة للدور الذي لعبته دولة الإمارات العربية المتحدة للتوصل إلى اتفاق الرياض، مثمنًا لجميع الأطراف اليمنية تجاوبها وتعاونها للوصول إلى حل سلمي واتفاق يخدم المصالح الاستراتيجية لليمن ويسهم في تحقيق أمن واستقرار اليمن ويغلب الحكمة ووحدة الصف.

وهنأ الأمين العام الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، على جهوده في إحراز الاتفاق، وعلى دوره في توحيد الصف وتفعيل مؤسسات الدولة اليمنية لخدمة اليمن بجميع مكوناته.

05 نوفمبر 2019 - 8 ربيع الأول 1441
07:13 PM

"العثيمين": "اتفاق الرياض" سيسهم في تعزيز أمن واستقرار اليمن والوقوف جبهة واحدة في مواجهة الحوثي

أشاد بجهود القيادة السعودية وهنأ الأطراف اليمنية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بتوقيع الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي على اتفاق الرياض اليوم في العاصمة السعودية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظه الله، والرئيس عبد ربه منصور هادي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأكد الأمين العام أن الاتفاق سيسهم في تعزيز أمن واستقرار اليمن، والوقوف جبهة واحدة في مواجهة مليشيات الحوثي، مضيفًا أن الاتفاقية "تبشر ببداية مرحلة جديدة للتوصل إلى تسويات جذرية للأزمات التي يتعرض لها اليمن العزيز"، مؤكدًا أن "التسويات السلمية الدائمة في اليمن تتطلب نوايا مخلصة وعملاً جادًا دؤوبًا يضع مصلحة اليمن فوق كل اعتبار".

وأعرب "العثيمين" عن تقدير المنظمة البالغ للمملكة على جهودها المثمرة والقيمة في صناعة السلام في المنطقة، واهتمامها الخاص بالوضع اليمني، الأمر الذي يعكس حرص قادة المملكة الدائم على أمن اليمن واستقراره، والوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق، مشيدًا بدور المملكة الأصيل في جلب الاستقرار لليمن ومناطق النزاع في المنطقة، وحنكتها في إدارةالخلاف بين الأشقاء في اليمن، مما أدى إلى حقن دماء اليمنيين.

كما أعرب الأمين العام عن تقدير المنظمة للدور الذي لعبته دولة الإمارات العربية المتحدة للتوصل إلى اتفاق الرياض، مثمنًا لجميع الأطراف اليمنية تجاوبها وتعاونها للوصول إلى حل سلمي واتفاق يخدم المصالح الاستراتيجية لليمن ويسهم في تحقيق أمن واستقرار اليمن ويغلب الحكمة ووحدة الصف.

وهنأ الأمين العام الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، على جهوده في إحراز الاتفاق، وعلى دوره في توحيد الصف وتفعيل مؤسسات الدولة اليمنية لخدمة اليمن بجميع مكوناته.

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