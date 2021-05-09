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توقعات بموقع سقوط الصاروخ الصيني.. هل السعودية في مأمن منه؟

تناثرت الكثير من الأقاويل حول مكان سقوطه

يترقب العالم بأسره منذ أيام تطورات الصاروخ الصيني التائه وأين سيحط رحاله ويفرغ حمولته الثقيلة، وذلك بعد أن فقدت السيطرة عليه في وقت سابق وتحطم، وأصبح سقوط حطامه مجرد مسألة وقت لا غير.

وكان صاروخ "المسيرة الطويلة 5B" قد أطلق أواخر شهر إبريل الماضي حاملاً على متنه مركبة "تيانهي"، وهي الوحدة الأولى من المحطة المدارية الصينية المستقبلية، إلا أن الأمر خرج عن السيطرة بشكل غير متوقع، ليصبح الصاروخ مصدرًا لقلق العالم.

توقعات دولية
وخلال الساعات الماضية تناثرت الكثير من الأقاويل والتوقعات حول مكان ووقت سقوط حطام الصاروخ، وبحسب تغريدة لمركز الفلك الدولي على "تويتر"، فقد توقع المركز أن يسقط الحطام في صباح الأحد الساعة 02:04 بتوقيت غرينتش، زائد أو ناقص 60 دقيقة، مشيرًا إلى أن معظم الدول العربية خارج نطاق الخطر، ما عدا السعودية وعُمان والأردن وفلسطين.

بينما وفقًا لتوقعات سابقة لمؤسسة "أيروسبيس كوربوريشن" الفضائية الأمريكية، فإن هناك احتمالاً أن يسقط حطام الصاروخ الفضائي فوق السودان، كما سبق لها أن وضعت سواحل أستراليا ضمن المناطق المحتملة للسقوط.

ونقلت شبكة "CNN" الأمريكية عن مصدر مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية، إنه من المتوقع أن يسقط الصاروخ في مكان غير مأهول في دولة تركمانستان.

وأضافت الشبكة التلفزيونية أن وزارة الدفاع الأمريكية توقعت دخول الصاروخ الصيني إلى الغلاف الجوي الأرضي في تمام الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت غرينتش يوم السبت، الثانية صباحًا بتوقيت المملكة يوم الأحد.

فيما خالف نظام المراقبة الأوروبي للأجسام الفضائية توقعات وزارة الدفاع الأمريكية، بعد أن قام بتحديث توقعاته حول إعادة دخول قلب صاروخ "لونغ مارش 5 بي" الصيني إلى الغلاف الجوي للأرض، لافتًا إلى أنه قد يكون البحر المتوسط والدول المحيطة به في مجال سقوط الصاروخ.

ومازال العالم يترقب الأمر تخوفًا مما قد يتسبب فيه حطام الصاروخ من خسائر بشرية ومادية في حال سقوطه على إحدى المناطق المأهولة بالسكان، فيما وفرت بعض منصات "يوتيوب" المهتمة بشؤون الفضاء روابط متابعة مباشرة لمسار حطام الصاروخ.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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توقعات بموقع سقوط الصاروخ الصيني.. هل السعودية في مأمن منه؟
سبق

يترقب العالم بأسره منذ أيام تطورات الصاروخ الصيني التائه وأين سيحط رحاله ويفرغ حمولته الثقيلة، وذلك بعد أن فقدت السيطرة عليه في وقت سابق وتحطم، وأصبح سقوط حطامه مجرد مسألة وقت لا غير.

وكان صاروخ "المسيرة الطويلة 5B" قد أطلق أواخر شهر إبريل الماضي حاملاً على متنه مركبة "تيانهي"، وهي الوحدة الأولى من المحطة المدارية الصينية المستقبلية، إلا أن الأمر خرج عن السيطرة بشكل غير متوقع، ليصبح الصاروخ مصدرًا لقلق العالم.

توقعات دولية
وخلال الساعات الماضية تناثرت الكثير من الأقاويل والتوقعات حول مكان ووقت سقوط حطام الصاروخ، وبحسب تغريدة لمركز الفلك الدولي على "تويتر"، فقد توقع المركز أن يسقط الحطام في صباح الأحد الساعة 02:04 بتوقيت غرينتش، زائد أو ناقص 60 دقيقة، مشيرًا إلى أن معظم الدول العربية خارج نطاق الخطر، ما عدا السعودية وعُمان والأردن وفلسطين.

بينما وفقًا لتوقعات سابقة لمؤسسة "أيروسبيس كوربوريشن" الفضائية الأمريكية، فإن هناك احتمالاً أن يسقط حطام الصاروخ الفضائي فوق السودان، كما سبق لها أن وضعت سواحل أستراليا ضمن المناطق المحتملة للسقوط.

ونقلت شبكة "CNN" الأمريكية عن مصدر مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية، إنه من المتوقع أن يسقط الصاروخ في مكان غير مأهول في دولة تركمانستان.

وأضافت الشبكة التلفزيونية أن وزارة الدفاع الأمريكية توقعت دخول الصاروخ الصيني إلى الغلاف الجوي الأرضي في تمام الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت غرينتش يوم السبت، الثانية صباحًا بتوقيت المملكة يوم الأحد.

فيما خالف نظام المراقبة الأوروبي للأجسام الفضائية توقعات وزارة الدفاع الأمريكية، بعد أن قام بتحديث توقعاته حول إعادة دخول قلب صاروخ "لونغ مارش 5 بي" الصيني إلى الغلاف الجوي للأرض، لافتًا إلى أنه قد يكون البحر المتوسط والدول المحيطة به في مجال سقوط الصاروخ.

ومازال العالم يترقب الأمر تخوفًا مما قد يتسبب فيه حطام الصاروخ من خسائر بشرية ومادية في حال سقوطه على إحدى المناطق المأهولة بالسكان، فيما وفرت بعض منصات "يوتيوب" المهتمة بشؤون الفضاء روابط متابعة مباشرة لمسار حطام الصاروخ.

09 مايو 2021 - 27 رمضان 1442
02:16 AM

توقعات بموقع سقوط الصاروخ الصيني.. هل السعودية في مأمن منه؟

تناثرت الكثير من الأقاويل حول مكان سقوطه

A A A
ياسر نجدي - الرياض
10
36,161

يترقب العالم بأسره منذ أيام تطورات الصاروخ الصيني التائه وأين سيحط رحاله ويفرغ حمولته الثقيلة، وذلك بعد أن فقدت السيطرة عليه في وقت سابق وتحطم، وأصبح سقوط حطامه مجرد مسألة وقت لا غير.

وكان صاروخ "المسيرة الطويلة 5B" قد أطلق أواخر شهر إبريل الماضي حاملاً على متنه مركبة "تيانهي"، وهي الوحدة الأولى من المحطة المدارية الصينية المستقبلية، إلا أن الأمر خرج عن السيطرة بشكل غير متوقع، ليصبح الصاروخ مصدرًا لقلق العالم.

توقعات دولية
وخلال الساعات الماضية تناثرت الكثير من الأقاويل والتوقعات حول مكان ووقت سقوط حطام الصاروخ، وبحسب تغريدة لمركز الفلك الدولي على "تويتر"، فقد توقع المركز أن يسقط الحطام في صباح الأحد الساعة 02:04 بتوقيت غرينتش، زائد أو ناقص 60 دقيقة، مشيرًا إلى أن معظم الدول العربية خارج نطاق الخطر، ما عدا السعودية وعُمان والأردن وفلسطين.

بينما وفقًا لتوقعات سابقة لمؤسسة "أيروسبيس كوربوريشن" الفضائية الأمريكية، فإن هناك احتمالاً أن يسقط حطام الصاروخ الفضائي فوق السودان، كما سبق لها أن وضعت سواحل أستراليا ضمن المناطق المحتملة للسقوط.

ونقلت شبكة "CNN" الأمريكية عن مصدر مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية، إنه من المتوقع أن يسقط الصاروخ في مكان غير مأهول في دولة تركمانستان.

وأضافت الشبكة التلفزيونية أن وزارة الدفاع الأمريكية توقعت دخول الصاروخ الصيني إلى الغلاف الجوي الأرضي في تمام الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت غرينتش يوم السبت، الثانية صباحًا بتوقيت المملكة يوم الأحد.

فيما خالف نظام المراقبة الأوروبي للأجسام الفضائية توقعات وزارة الدفاع الأمريكية، بعد أن قام بتحديث توقعاته حول إعادة دخول قلب صاروخ "لونغ مارش 5 بي" الصيني إلى الغلاف الجوي للأرض، لافتًا إلى أنه قد يكون البحر المتوسط والدول المحيطة به في مجال سقوط الصاروخ.

ومازال العالم يترقب الأمر تخوفًا مما قد يتسبب فيه حطام الصاروخ من خسائر بشرية ومادية في حال سقوطه على إحدى المناطق المأهولة بالسكان، فيما وفرت بعض منصات "يوتيوب" المهتمة بشؤون الفضاء روابط متابعة مباشرة لمسار حطام الصاروخ.

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