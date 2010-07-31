"المورقي": 227 كاميرا مطورة لمتابعة الخدمات البلدية بمكة والمشاعر
روعي في توزيعها لتشمل مختلف الأحياء والشوارع وربطها بغرفة تحكم رئيسة
قدمت أمانة العاصمة المقدسة تطورًا ملحوظًا في مراقبة خدماتها بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة عبر شبكة من الكاميرات المتطورة والفائقة الدقة .
وأوضح نائب المشرف العام على أعمال الحج وكيل أمين العاصمة المُقدسة للخدمات المهندس محمد بن عبد الرحمن المورقي، أنه تم تركيب 227 كاميرا متطورة لمتابعة الأعمال الخاصة بالأمانة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
وأشار المورقي إلى أنه روعي في توزيعها لتشمل مختلف الأحياء والشوارع وربطها بغرفة تحكم رئيسة يتم من خلالها مراقبة الخدمات ورصد الملاحظات ومن ثم توجيهها للبلدية المختصة لمعالجتها، مبينًا أن أمانة العاصمة المقدسة لاتألو جُهدًا في تطوير خدماتها المقدمة للمواطنين والمقيمين وزوار البقاع الطاهرة.
"المورقي": 227 كاميرا مطورة لمتابعة الخدمات البلدية بمكة والمشاعر
عبدالرزاق البجاليسبق2020-07-31
قدمت أمانة العاصمة المقدسة تطورًا ملحوظًا في مراقبة خدماتها بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة عبر شبكة من الكاميرات المتطورة والفائقة الدقة .
وأوضح نائب المشرف العام على أعمال الحج وكيل أمين العاصمة المُقدسة للخدمات المهندس محمد بن عبد الرحمن المورقي، أنه تم تركيب 227 كاميرا متطورة لمتابعة الأعمال الخاصة بالأمانة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
وأشار المورقي إلى أنه روعي في توزيعها لتشمل مختلف الأحياء والشوارع وربطها بغرفة تحكم رئيسة يتم من خلالها مراقبة الخدمات ورصد الملاحظات ومن ثم توجيهها للبلدية المختصة لمعالجتها، مبينًا أن أمانة العاصمة المقدسة لاتألو جُهدًا في تطوير خدماتها المقدمة للمواطنين والمقيمين وزوار البقاع الطاهرة.
31 يوليو 2020 - 10 ذو الحجة 1441
10:52 PM
"المورقي": 227 كاميرا مطورة لمتابعة الخدمات البلدية بمكة والمشاعر
روعي في توزيعها لتشمل مختلف الأحياء والشوارع وربطها بغرفة تحكم رئيسة
قدمت أمانة العاصمة المقدسة تطورًا ملحوظًا في مراقبة خدماتها بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة عبر شبكة من الكاميرات المتطورة والفائقة الدقة .
وأوضح نائب المشرف العام على أعمال الحج وكيل أمين العاصمة المُقدسة للخدمات المهندس محمد بن عبد الرحمن المورقي، أنه تم تركيب 227 كاميرا متطورة لمتابعة الأعمال الخاصة بالأمانة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
وأشار المورقي إلى أنه روعي في توزيعها لتشمل مختلف الأحياء والشوارع وربطها بغرفة تحكم رئيسة يتم من خلالها مراقبة الخدمات ورصد الملاحظات ومن ثم توجيهها للبلدية المختصة لمعالجتها، مبينًا أن أمانة العاصمة المقدسة لاتألو جُهدًا في تطوير خدماتها المقدمة للمواطنين والمقيمين وزوار البقاع الطاهرة.