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تكلفة بسيطة ومواد متوفرة.. 3 طرق لتحضير "مطهر كورونا" منزليًّا

مكونات يسيرة بمتناول الجميع يقوم أحدها على "خل وزيت لافندر وزيتون"

قدّم موقع "stylesatlife"، عددًا من الطرق التي يمكن الاعتماد عليها والقيام بها لتحضير المطهر المنزلي بأسعار بسيطة ومتواجدة في المنزل.

وتعتبر المطهرات من أكثر الأمور التي يحتاجها الكثيرون في الوقت الراهن، للوقاية والحماية من فيروس "كورونا" المستجد، وفي ظل ارتفاع أسعار المطهرات في الأسواق واحتكار البعض لها.

ووفق ما نقلته صحيفة "المصري اليوم" القاهرية، يمكن تحضير هذا المطهر باستخدام خل أبيض، وزيت زيتون، وزيت لافندر (متوافر عند العطار لإضافة رائحة مختلفة)، وجل الصبار (متوافر في المحلات)، ووعاء صغير، وماء ورد، وزجاجة بخاخ صغيرة.

وفي الوعاء، يتم خلط كل المكونات السابقة جيدًا حتى تتجانس، وبعد ذلك في زجاجة البخاخ ضع المكونات لتصبح جاهزة للاستخدام، على مدار اليوم.

وهناك طريقة أخرى، تتمثل مكوناتها في: (ليمون، برتقال، ماء، قشر يوسفني، خل، بيكربونات صوديوم)؛ حيث يتم غلي كمية من قشور اليوسفي مع 2 ليمونة وماء، بعد ذلك تصفيته جيدًا، وإضافته على الخليط المصفى (الماء، الخل وبيكربونات الصوديوم)، ثم خلط كل المكونات جيدًا، ووضعها في زجاجة لتصبح جاهزة للاستخدام في قتل الميكروبات وتعقيم المنزل وخاصة في المطبخ.

وتتمثل الطريقة الثالثة، في خلط نصف كوب من كحول الأيزوبروبيل، ونصف كوب من جل الصبار، في وعاء متوسط الحجم، وبعد ذلك وضعهم في زجاجة للاستخدام الفوري.

مطهر كورونا فيروس كورونا الجديد

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تكلفة بسيطة ومواد متوفرة.. 3 طرق لتحضير "مطهر كورونا" منزليًّا
سبق

قدّم موقع "stylesatlife"، عددًا من الطرق التي يمكن الاعتماد عليها والقيام بها لتحضير المطهر المنزلي بأسعار بسيطة ومتواجدة في المنزل.

وتعتبر المطهرات من أكثر الأمور التي يحتاجها الكثيرون في الوقت الراهن، للوقاية والحماية من فيروس "كورونا" المستجد، وفي ظل ارتفاع أسعار المطهرات في الأسواق واحتكار البعض لها.

ووفق ما نقلته صحيفة "المصري اليوم" القاهرية، يمكن تحضير هذا المطهر باستخدام خل أبيض، وزيت زيتون، وزيت لافندر (متوافر عند العطار لإضافة رائحة مختلفة)، وجل الصبار (متوافر في المحلات)، ووعاء صغير، وماء ورد، وزجاجة بخاخ صغيرة.

وفي الوعاء، يتم خلط كل المكونات السابقة جيدًا حتى تتجانس، وبعد ذلك في زجاجة البخاخ ضع المكونات لتصبح جاهزة للاستخدام، على مدار اليوم.

وهناك طريقة أخرى، تتمثل مكوناتها في: (ليمون، برتقال، ماء، قشر يوسفني، خل، بيكربونات صوديوم)؛ حيث يتم غلي كمية من قشور اليوسفي مع 2 ليمونة وماء، بعد ذلك تصفيته جيدًا، وإضافته على الخليط المصفى (الماء، الخل وبيكربونات الصوديوم)، ثم خلط كل المكونات جيدًا، ووضعها في زجاجة لتصبح جاهزة للاستخدام في قتل الميكروبات وتعقيم المنزل وخاصة في المطبخ.

وتتمثل الطريقة الثالثة، في خلط نصف كوب من كحول الأيزوبروبيل، ونصف كوب من جل الصبار، في وعاء متوسط الحجم، وبعد ذلك وضعهم في زجاجة للاستخدام الفوري.

16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
01:15 PM

تكلفة بسيطة ومواد متوفرة.. 3 طرق لتحضير "مطهر كورونا" منزليًّا

مكونات يسيرة بمتناول الجميع يقوم أحدها على "خل وزيت لافندر وزيتون"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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19,894

قدّم موقع "stylesatlife"، عددًا من الطرق التي يمكن الاعتماد عليها والقيام بها لتحضير المطهر المنزلي بأسعار بسيطة ومتواجدة في المنزل.

وتعتبر المطهرات من أكثر الأمور التي يحتاجها الكثيرون في الوقت الراهن، للوقاية والحماية من فيروس "كورونا" المستجد، وفي ظل ارتفاع أسعار المطهرات في الأسواق واحتكار البعض لها.

ووفق ما نقلته صحيفة "المصري اليوم" القاهرية، يمكن تحضير هذا المطهر باستخدام خل أبيض، وزيت زيتون، وزيت لافندر (متوافر عند العطار لإضافة رائحة مختلفة)، وجل الصبار (متوافر في المحلات)، ووعاء صغير، وماء ورد، وزجاجة بخاخ صغيرة.

وفي الوعاء، يتم خلط كل المكونات السابقة جيدًا حتى تتجانس، وبعد ذلك في زجاجة البخاخ ضع المكونات لتصبح جاهزة للاستخدام، على مدار اليوم.

وهناك طريقة أخرى، تتمثل مكوناتها في: (ليمون، برتقال، ماء، قشر يوسفني، خل، بيكربونات صوديوم)؛ حيث يتم غلي كمية من قشور اليوسفي مع 2 ليمونة وماء، بعد ذلك تصفيته جيدًا، وإضافته على الخليط المصفى (الماء، الخل وبيكربونات الصوديوم)، ثم خلط كل المكونات جيدًا، ووضعها في زجاجة لتصبح جاهزة للاستخدام في قتل الميكروبات وتعقيم المنزل وخاصة في المطبخ.

وتتمثل الطريقة الثالثة، في خلط نصف كوب من كحول الأيزوبروبيل، ونصف كوب من جل الصبار، في وعاء متوسط الحجم، وبعد ذلك وضعهم في زجاجة للاستخدام الفوري.

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