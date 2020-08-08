حصيلة قتلى انفجار بيروت ترتفع إلى 158

عدد المصابين تجاوز 6 آلاف

ارتفع عدد قتلى الانفجار الهائل الذي وقع بمرفأ بيروت الثلاثاء الماضي إلى 158 قتيلاً، بحسب ما ذكر المكتب الإعلامي لوزارة الصحة اللبنانية اليوم السبت.



وأوضح المكتب أن عدد المصابين يتجاوز 6000 مصاب، ولا يزال هناك 21 مفقوداً، وفقاً لـ"رويترز".