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حصيلة قتلى انفجار بيروت ترتفع إلى 158

عدد المصابين تجاوز 6 آلاف

ارتفع عدد قتلى الانفجار الهائل الذي وقع بمرفأ بيروت الثلاثاء الماضي إلى 158 قتيلاً، بحسب ما ذكر المكتب الإعلامي لوزارة الصحة اللبنانية اليوم السبت.


وأوضح المكتب أن عدد المصابين يتجاوز 6000 مصاب، ولا يزال هناك 21 مفقوداً، وفقاً لـ"رويترز".

الرئيسية/ أخبار العالم

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حصيلة قتلى انفجار بيروت ترتفع إلى 158
سبق

ارتفع عدد قتلى الانفجار الهائل الذي وقع بمرفأ بيروت الثلاثاء الماضي إلى 158 قتيلاً، بحسب ما ذكر المكتب الإعلامي لوزارة الصحة اللبنانية اليوم السبت.


وأوضح المكتب أن عدد المصابين يتجاوز 6000 مصاب، ولا يزال هناك 21 مفقوداً، وفقاً لـ"رويترز".

08 أغسطس 2020 - 18 ذو الحجة 1441
05:53 PM

حصيلة قتلى انفجار بيروت ترتفع إلى 158

عدد المصابين تجاوز 6 آلاف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفع عدد قتلى الانفجار الهائل الذي وقع بمرفأ بيروت الثلاثاء الماضي إلى 158 قتيلاً، بحسب ما ذكر المكتب الإعلامي لوزارة الصحة اللبنانية اليوم السبت.


وأوضح المكتب أن عدد المصابين يتجاوز 6000 مصاب، ولا يزال هناك 21 مفقوداً، وفقاً لـ"رويترز".

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