بالصور.."تل أبيب" تعلن تسليم القاهرة 95 قطعة أثرية مهربة لإسرائيل

قالت إسرائيل إنها سلّمت مصر 95 قطعة أثرية، بعضها ضُبط أثناء محاولة لتهريبها، بينما عُثر على أخرى معروضة للبيع في القدس.

إسرائيل قالت إن إعادة القطع الأثرية تأتي "بطلب من السلطات المصرية، وكبادرة حسن نية" في أثناء زيارة نادرة لوزير الخارجية الإسرائيلي إلى القاهرة.