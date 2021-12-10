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بالصور.."تل أبيب" تعلن تسليم القاهرة 95 قطعة أثرية مهربة لإسرائيل

قالت إسرائيل إنها سلّمت مصر 95 قطعة أثرية، بعضها ضُبط أثناء محاولة لتهريبها، بينما عُثر على أخرى معروضة للبيع في القدس.

إسرائيل قالت إن إعادة القطع الأثرية تأتي "بطلب من السلطات المصرية، وكبادرة حسن نية" في أثناء زيارة نادرة لوزير الخارجية الإسرائيلي إلى القاهرة.

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بالصور.."تل أبيب" تعلن تسليم القاهرة 95 قطعة أثرية مهربة لإسرائيل
سبق

قالت إسرائيل إنها سلّمت مصر 95 قطعة أثرية، بعضها ضُبط أثناء محاولة لتهريبها، بينما عُثر على أخرى معروضة للبيع في القدس.

إسرائيل قالت إن إعادة القطع الأثرية تأتي "بطلب من السلطات المصرية، وكبادرة حسن نية" في أثناء زيارة نادرة لوزير الخارجية الإسرائيلي إلى القاهرة.

10 ديسمبر 2021 - 6 جمادى الأول 1443
01:50 PM

بالصور.."تل أبيب" تعلن تسليم القاهرة 95 قطعة أثرية مهربة لإسرائيل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت إسرائيل إنها سلّمت مصر 95 قطعة أثرية، بعضها ضُبط أثناء محاولة لتهريبها، بينما عُثر على أخرى معروضة للبيع في القدس.

إسرائيل قالت إن إعادة القطع الأثرية تأتي "بطلب من السلطات المصرية، وكبادرة حسن نية" في أثناء زيارة نادرة لوزير الخارجية الإسرائيلي إلى القاهرة.

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142 مليون ..

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