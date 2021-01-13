نائب الرئيس الأمريكي: عصرنا يقترب من نهايته ونعدكم بانتقال سلس

قال إن تسليم السلطة لبايدن يشكل بداية كفاح فريقه لجعل أمريكا عظيمة

أكد مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لحكام الولايات، الثلاثاء، أن "عصرنا يقترب من نهايته ونعدكم بانتقال سلس"، وفق العربية نت.

وتفصيلاً، أوضح "بنس" أنه بعد مصادقة الكونغرس على فوز الديمقراطي جو بايدن بـ306 أصوات من المجمع الانتخابي، وبالتالي إعلانه رسميًا رئيسًا للولايات المتحدة، قطع ترامب الشك باليقين، مشددًا على سلمية انتقال السلطة في البلاد.

وقال في بيان نشره المتحدث باسم البيت الأبيض دان سكافينو على تويتر في 7 يناير إنه "على الرغم من أنني أختلف تمامًا مع نتيجة الانتخابات والحقائق تؤكد ذلك، إلا أنه سيكون هناك انتقال منظم للسلطة في 20 يناير".

ورأى أن تسليم السلطة لبايدن يشكل بداية كفاح فريقه وأنصاره لجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى، إلا أنه اعتبر أن تلك الخطوة ستنهي أعظم فترة رئاسية في تاريخ الولايات المتحدة.

جاءت تلك التصريحات بعد مصادقة مجلسي النواب والشيوخ على فوز المرشح الديمقراطي بأصوات المجمع الانتخابي، إثر ليلة صاخبة اقتحم خلالها حشد عنيف من المشاغبين المؤيدين لترامب مبنى الكابيتول.

وأدت أعمال العنف إلى مقتل 5 أشخاص، بينهم امرأة ورجل شرطة، في حين تعرضت نوافذ المبنى العريق للتحطيم، بينما أجبر المقتحمون المشرعين ومساعديهم على الاختباء، في حماية شرطة الكابيتول.

يُشار إلى أن فوضى المحتجين بدأت بعد فترة وجيزة من تكرار ترامب انتقاداته لنتائج الانتخابات أمام آلاف المتظاهرين المحتشدين الذين دعاهم إلى واشنطن. لكن بعد أكثر من ست ساعات على اندلاع العنف، استأنف المشرعون جلستهم، وصادقوا على فوز الديمقراطي جو بايدن، بعد أن أثار الهجوم قلق بعض الجمهوريين، ولم يتم تقديم الطعون بالتالي إلا ضد تصويتي أريزونا وبنسلفانيا، غير أن المحاولتين خسرتا بشكل ساحق.