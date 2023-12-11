قالت شرطة نيويورك - قبل قليل - إنها تتعامل مع تقارير عن وجود انفجار في مانهاتن، مبينة أنه لا يعرف مصدره.
أنباء عن انفجار في وسط مانهاتن بنيويورك
قالت شرطة نيويورك - قبل قليل - إنها تتعامل مع تقارير عن وجود انفجار في مانهاتن، مبينة أنه لا يعرف مصدره.
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أنباء عن انفجار في وسط مانهاتن بنيويوركصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2017-12-11
11 ديسمبر 2017 - 23 ربيع الأول 1439
04:06 PM
أنباء عن انفجار في وسط مانهاتن بنيويورك
قالت شرطة نيويورك - قبل قليل - إنها تتعامل مع تقارير عن وجود انفجار في مانهاتن، مبينة أنه لا يعرف مصدره.
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