قالت شرطة نيويورك - قبل قليل - إنها تتعامل مع تقارير عن وجود انفجار في مانهاتن، مبينة أنه لا يعرف مصدره.

أنباء عن انفجار في وسط مانهاتن بنيويورك صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2017-12-11 قالت شرطة نيويورك - قبل قليل - إنها تتعامل مع تقارير عن وجود انفجار في مانهاتن، مبينة أنه لا يعرف مصدره.

11 ديسمبر 2017 - 23 ربيع الأول 1439 04:06 PM

أنباء عن انفجار في وسط مانهاتن بنيويورك





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قالت شرطة نيويورك - قبل قليل - إنها تتعامل مع تقارير عن وجود انفجار في مانهاتن، مبينة أنه لا يعرف مصدره.