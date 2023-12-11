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أنباء عن انفجار في وسط مانهاتن بنيويورك

قالت شرطة نيويورك - قبل قليل - إنها تتعامل مع تقارير عن وجود انفجار في مانهاتن، مبينة أنه لا يعرف مصدره.

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أنباء عن انفجار في وسط مانهاتن بنيويورك
سبق

قالت شرطة نيويورك - قبل قليل - إنها تتعامل مع تقارير عن وجود انفجار في مانهاتن، مبينة أنه لا يعرف مصدره.

11 ديسمبر 2017 - 23 ربيع الأول 1439
04:06 PM

أنباء عن انفجار في وسط مانهاتن بنيويورك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت شرطة نيويورك - قبل قليل - إنها تتعامل مع تقارير عن وجود انفجار في مانهاتن، مبينة أنه لا يعرف مصدره.

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اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

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