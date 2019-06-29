المسحل رئيساً لاتحاد القدم السعودي 2019 - 2023

تمّ تنصيب ياسر المسحل؛ رئيساً للاتحاد السعودي لكرة القدم 2019 - 2023، حيث تم انتخاب المسحل؛ اليوم، من قِبل الجمعية العمومية للاتحاد -قبل قليل- بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض.
وضمّ مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم الجديد برئاسة المسحل؛ عضوية كل من: (أضواء العريفي، بندر الأحمدي، نعيم البكر، تركي السلطان، نزيه النصر، خالد بن مقرن، معيض الشهري، عبدالله كبوها، خالد الثبيتي، عبدالعزيز العفالق).
تمّ تنصيب ياسر المسحل؛ رئيساً للاتحاد السعودي لكرة القدم 2019 - 2023، حيث تم انتخاب المسحل؛ اليوم، من قِبل الجمعية العمومية للاتحاد -قبل قليل- بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض.
وضمّ مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم الجديد برئاسة المسحل؛ عضوية كل من: (أضواء العريفي، بندر الأحمدي، نعيم البكر، تركي السلطان، نزيه النصر، خالد بن مقرن، معيض الشهري، عبدالله كبوها، خالد الثبيتي، عبدالعزيز العفالق).
تمّ تنصيب ياسر المسحل؛ رئيساً للاتحاد السعودي لكرة القدم 2019 - 2023، حيث تم انتخاب المسحل؛ اليوم، من قِبل الجمعية العمومية للاتحاد -قبل قليل- بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض.
وضمّ مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم الجديد برئاسة المسحل؛ عضوية كل من: (أضواء العريفي، بندر الأحمدي، نعيم البكر، تركي السلطان، نزيه النصر، خالد بن مقرن، معيض الشهري، عبدالله كبوها، خالد الثبيتي، عبدالعزيز العفالق).