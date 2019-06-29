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المسحل رئيساً لاتحاد القدم السعودي 2019 - 2023

تمّ تنصيب ياسر المسحل؛ رئيساً للاتحاد السعودي لكرة القدم 2019 - 2023، حيث تم انتخاب المسحل؛ اليوم، من قِبل الجمعية العمومية للاتحاد -قبل قليل- بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض.

وضمّ مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم الجديد برئاسة المسحل؛ عضوية كل من: (أضواء العريفي، بندر الأحمدي، نعيم البكر، تركي السلطان، نزيه النصر، خالد بن مقرن، معيض الشهري، عبدالله كبوها، خالد الثبيتي، عبدالعزيز العفالق).

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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المسحل رئيساً لاتحاد القدم السعودي 2019 - 2023
سبق

تمّ تنصيب ياسر المسحل؛ رئيساً للاتحاد السعودي لكرة القدم 2019 - 2023، حيث تم انتخاب المسحل؛ اليوم، من قِبل الجمعية العمومية للاتحاد -قبل قليل- بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض.

وضمّ مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم الجديد برئاسة المسحل؛ عضوية كل من: (أضواء العريفي، بندر الأحمدي، نعيم البكر، تركي السلطان، نزيه النصر، خالد بن مقرن، معيض الشهري، عبدالله كبوها، خالد الثبيتي، عبدالعزيز العفالق).

29 يونيو 2019 - 26 شوّال 1440
01:45 PM

المسحل رئيساً لاتحاد القدم السعودي 2019 - 2023

A A A
أحمد سرور - الرياض
7
5,418

تمّ تنصيب ياسر المسحل؛ رئيساً للاتحاد السعودي لكرة القدم 2019 - 2023، حيث تم انتخاب المسحل؛ اليوم، من قِبل الجمعية العمومية للاتحاد -قبل قليل- بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض.

وضمّ مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم الجديد برئاسة المسحل؛ عضوية كل من: (أضواء العريفي، بندر الأحمدي، نعيم البكر، تركي السلطان، نزيه النصر، خالد بن مقرن، معيض الشهري، عبدالله كبوها، خالد الثبيتي، عبدالعزيز العفالق).

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