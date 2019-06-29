المسحل رئيساً لاتحاد القدم السعودي 2019 - 2023

تمّ تنصيب ياسر المسحل؛ رئيساً للاتحاد السعودي لكرة القدم 2019 - 2023، حيث تم انتخاب المسحل؛ اليوم، من قِبل الجمعية العمومية للاتحاد -قبل قليل- بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض.

وضمّ مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم الجديد برئاسة المسحل؛ عضوية كل من: (أضواء العريفي، بندر الأحمدي، نعيم البكر، تركي السلطان، نزيه النصر، خالد بن مقرن، معيض الشهري، عبدالله كبوها، خالد الثبيتي، عبدالعزيز العفالق).