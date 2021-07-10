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"حياتنا" تنظم حملة توعوية وقائية خلال الحج لأول مرة خارج الرياض

بعنوان "صحة حاج" لتقديم الإرشادات الوقائية للحجاج

تنظم الجمعية الأهلية للتوعية الصحية "حياتنا"، حملة توعوية وقائية، بعنوان "صحة حاج"، كأول حملة خارج منطقة الرياض.

يأتي ذلك، ضمن خطة "حياتنا" في تفعيل المواسم ومنها الحج، والتي تهدف إلى تقديم التوعية الصحية والإرشادات الوقائية لصحة الحاج أثناء أدائه فريضة الحج.

ويتخلل هذه الحملةَ العديدُ من البرامج والنصائح أثناء تنقل الحاج في المشاعر المقدسة، وتوزيع العديد من المطويات والحقائب الإسعافية والمظلات.

ويمكن زيارة الرابط للاطلاع على أهم الإرشادات الصحية لصحة الحاج.

وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية، د.عاطف سرور، حرص "حياتنا" واهتمامها بتقديم البرامج والأنشطة النوعية التي تتزامن وتتكيف مع أوقات المواسم والفعاليات والأيام الصحية العالمية، لتعزيز نمط الحياة الصحي لجميع شرائح المجتمع.

كما نوه بأن مشاركة وتعاون "حياتنا" في مثل هذه المواسم العظيمة، تعزز من صورتها الذهنية وتحقق مفهوم الشراكة المجتمعية مع القطاعات الأخرى في خدمة ضيوف الرحمن.

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"حياتنا" تنظم حملة توعوية وقائية خلال الحج لأول مرة خارج الرياض
سبق

تنظم الجمعية الأهلية للتوعية الصحية "حياتنا"، حملة توعوية وقائية، بعنوان "صحة حاج"، كأول حملة خارج منطقة الرياض.

يأتي ذلك، ضمن خطة "حياتنا" في تفعيل المواسم ومنها الحج، والتي تهدف إلى تقديم التوعية الصحية والإرشادات الوقائية لصحة الحاج أثناء أدائه فريضة الحج.

ويتخلل هذه الحملةَ العديدُ من البرامج والنصائح أثناء تنقل الحاج في المشاعر المقدسة، وتوزيع العديد من المطويات والحقائب الإسعافية والمظلات.

ويمكن زيارة الرابط للاطلاع على أهم الإرشادات الصحية لصحة الحاج.

وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية، د.عاطف سرور، حرص "حياتنا" واهتمامها بتقديم البرامج والأنشطة النوعية التي تتزامن وتتكيف مع أوقات المواسم والفعاليات والأيام الصحية العالمية، لتعزيز نمط الحياة الصحي لجميع شرائح المجتمع.

كما نوه بأن مشاركة وتعاون "حياتنا" في مثل هذه المواسم العظيمة، تعزز من صورتها الذهنية وتحقق مفهوم الشراكة المجتمعية مع القطاعات الأخرى في خدمة ضيوف الرحمن.

10 يوليو 2021 - 30 ذو القعدة 1442
05:01 PM

"حياتنا" تنظم حملة توعوية وقائية خلال الحج لأول مرة خارج الرياض

بعنوان "صحة حاج" لتقديم الإرشادات الوقائية للحجاج

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تنظم الجمعية الأهلية للتوعية الصحية "حياتنا"، حملة توعوية وقائية، بعنوان "صحة حاج"، كأول حملة خارج منطقة الرياض.

يأتي ذلك، ضمن خطة "حياتنا" في تفعيل المواسم ومنها الحج، والتي تهدف إلى تقديم التوعية الصحية والإرشادات الوقائية لصحة الحاج أثناء أدائه فريضة الحج.

ويتخلل هذه الحملةَ العديدُ من البرامج والنصائح أثناء تنقل الحاج في المشاعر المقدسة، وتوزيع العديد من المطويات والحقائب الإسعافية والمظلات.

ويمكن زيارة الرابط للاطلاع على أهم الإرشادات الصحية لصحة الحاج.

وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية، د.عاطف سرور، حرص "حياتنا" واهتمامها بتقديم البرامج والأنشطة النوعية التي تتزامن وتتكيف مع أوقات المواسم والفعاليات والأيام الصحية العالمية، لتعزيز نمط الحياة الصحي لجميع شرائح المجتمع.

كما نوه بأن مشاركة وتعاون "حياتنا" في مثل هذه المواسم العظيمة، تعزز من صورتها الذهنية وتحقق مفهوم الشراكة المجتمعية مع القطاعات الأخرى في خدمة ضيوف الرحمن.

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