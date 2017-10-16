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اليوم أول أيام "الوسم".. وفيه ينكسر الحر وتنمو النباتات.. ومطره يُنبت الفقع‎

يستمر قرابة 52 يومًا.. وخلاله تعتدل الأجواء معلنة انتهاء فصل الصيف

كشف موقع طقس العرب أنه في السادس عشر من شهر أكتوبر دخلت السعودية فلكيًّا في موسم الوسم، الذي يستمر من الزمن قرابة 52 يومًا، وفيه تعتدل الأجواء، وتبدأ النباتات والأعشاب بالنمو معلنة انتهاء فصل الصيف، وانكسار حدة الأجواء الحارة في مختلف مناطق السعودية.

وفي التفاصيل، تتميز أهم ملامح الوسم بانكسار حدة الأجواء الحارة التي بسطت سيطرتها طيلة فصل الصيف على أجواء السعودية. ويتغير مسار السُّحب؛ إذ تنقلب حركتها لتندفع نحو أجواء السعودية من المناطق الغربية بعد أن كانت تندفع نحو المنطقة قدومًا من بحر العرب. وتتميز ليالي السعودية خلال موسم الوسم بتدني درجات الحرارة في ساعات الليل؛ لتصبح الأجواء مائلة للبرودة بشكل عام، خاصة في المناطق الشمالية من السعودية، وزيادة الفروق الحرارية بشكل كبير ما بين ساعات النهار والليل.

ويتميز هذا الموسم بكثرة انتشار الأمراض الخاصة بالجهاز التنفسي، كالزكام والإنفلونزا، خاصة لدى الأطفال وكبار السن.

وتبدأ خلال "الوسم" حالات من عدم الاستقرار الجوي نتيجة لتموضع منخفض البحر الأحمر، وغالبًا تتساقط الأمطار الرعدية بنسب متفاوتة في شمال وشرق ووسط السعودية، وقد تتسبب بالسيول والفيضانات المحلية في بعض المناطق, وتتسم أمطاره بشدة العواصف الرعدية المصاحبة له، فيما تبدأ أوراق النباتات بالتحول إلى اللون الأخضر. وكلما زادت حالات عدم الاستقرار زاد اخضرار النباتات.

وينبت فِطْر الفقع غالبًا في فترة تقدر بـ 40 إلى 60 يومًا من بدء موسم الوسم، وغالبًا ما تتعرض المنطقة في هذا الموسم إلى العواصف الرملية الناتجة من نشاط الرياح الجنوبية الغربية والغربية حاملة معها أطنانًا من الأتربة للمناطق الشرقية والوسطى من السعودية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اليوم أول أيام "الوسم".. وفيه ينكسر الحر وتنمو النباتات.. ومطره يُنبت الفقع‎
سبق

كشف موقع طقس العرب أنه في السادس عشر من شهر أكتوبر دخلت السعودية فلكيًّا في موسم الوسم، الذي يستمر من الزمن قرابة 52 يومًا، وفيه تعتدل الأجواء، وتبدأ النباتات والأعشاب بالنمو معلنة انتهاء فصل الصيف، وانكسار حدة الأجواء الحارة في مختلف مناطق السعودية.

وفي التفاصيل، تتميز أهم ملامح الوسم بانكسار حدة الأجواء الحارة التي بسطت سيطرتها طيلة فصل الصيف على أجواء السعودية. ويتغير مسار السُّحب؛ إذ تنقلب حركتها لتندفع نحو أجواء السعودية من المناطق الغربية بعد أن كانت تندفع نحو المنطقة قدومًا من بحر العرب. وتتميز ليالي السعودية خلال موسم الوسم بتدني درجات الحرارة في ساعات الليل؛ لتصبح الأجواء مائلة للبرودة بشكل عام، خاصة في المناطق الشمالية من السعودية، وزيادة الفروق الحرارية بشكل كبير ما بين ساعات النهار والليل.

ويتميز هذا الموسم بكثرة انتشار الأمراض الخاصة بالجهاز التنفسي، كالزكام والإنفلونزا، خاصة لدى الأطفال وكبار السن.

وتبدأ خلال "الوسم" حالات من عدم الاستقرار الجوي نتيجة لتموضع منخفض البحر الأحمر، وغالبًا تتساقط الأمطار الرعدية بنسب متفاوتة في شمال وشرق ووسط السعودية، وقد تتسبب بالسيول والفيضانات المحلية في بعض المناطق, وتتسم أمطاره بشدة العواصف الرعدية المصاحبة له، فيما تبدأ أوراق النباتات بالتحول إلى اللون الأخضر. وكلما زادت حالات عدم الاستقرار زاد اخضرار النباتات.

وينبت فِطْر الفقع غالبًا في فترة تقدر بـ 40 إلى 60 يومًا من بدء موسم الوسم، وغالبًا ما تتعرض المنطقة في هذا الموسم إلى العواصف الرملية الناتجة من نشاط الرياح الجنوبية الغربية والغربية حاملة معها أطنانًا من الأتربة للمناطق الشرقية والوسطى من السعودية.

16 أكتوبر 2019 - 17 صفر 1441
12:53 AM

اليوم أول أيام "الوسم".. وفيه ينكسر الحر وتنمو النباتات.. ومطره يُنبت الفقع‎

يستمر قرابة 52 يومًا.. وخلاله تعتدل الأجواء معلنة انتهاء فصل الصيف

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مهنا التميمي - الرياض
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كشف موقع طقس العرب أنه في السادس عشر من شهر أكتوبر دخلت السعودية فلكيًّا في موسم الوسم، الذي يستمر من الزمن قرابة 52 يومًا، وفيه تعتدل الأجواء، وتبدأ النباتات والأعشاب بالنمو معلنة انتهاء فصل الصيف، وانكسار حدة الأجواء الحارة في مختلف مناطق السعودية.

وفي التفاصيل، تتميز أهم ملامح الوسم بانكسار حدة الأجواء الحارة التي بسطت سيطرتها طيلة فصل الصيف على أجواء السعودية. ويتغير مسار السُّحب؛ إذ تنقلب حركتها لتندفع نحو أجواء السعودية من المناطق الغربية بعد أن كانت تندفع نحو المنطقة قدومًا من بحر العرب. وتتميز ليالي السعودية خلال موسم الوسم بتدني درجات الحرارة في ساعات الليل؛ لتصبح الأجواء مائلة للبرودة بشكل عام، خاصة في المناطق الشمالية من السعودية، وزيادة الفروق الحرارية بشكل كبير ما بين ساعات النهار والليل.

ويتميز هذا الموسم بكثرة انتشار الأمراض الخاصة بالجهاز التنفسي، كالزكام والإنفلونزا، خاصة لدى الأطفال وكبار السن.

وتبدأ خلال "الوسم" حالات من عدم الاستقرار الجوي نتيجة لتموضع منخفض البحر الأحمر، وغالبًا تتساقط الأمطار الرعدية بنسب متفاوتة في شمال وشرق ووسط السعودية، وقد تتسبب بالسيول والفيضانات المحلية في بعض المناطق, وتتسم أمطاره بشدة العواصف الرعدية المصاحبة له، فيما تبدأ أوراق النباتات بالتحول إلى اللون الأخضر. وكلما زادت حالات عدم الاستقرار زاد اخضرار النباتات.

وينبت فِطْر الفقع غالبًا في فترة تقدر بـ 40 إلى 60 يومًا من بدء موسم الوسم، وغالبًا ما تتعرض المنطقة في هذا الموسم إلى العواصف الرملية الناتجة من نشاط الرياح الجنوبية الغربية والغربية حاملة معها أطنانًا من الأتربة للمناطق الشرقية والوسطى من السعودية.

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