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"الغذاء والدواء" تمكّن المنشآت الغذائية من "التقييم الذاتي الإلكتروني"

بما يتوافق مع متطلبات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية

أتاحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، لمصانع الأغذية والمياه المعبأة خدمة التقييم الذاتي لمنشآتهم إلكترونياً، بما يتوافق مع متطلبات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الواجب توافرها في المنشآت الغذائية والعاملين بها واشتراطات التصنيع الجيد.

وتمكّن الخدمة المسؤول عن سلامة الغذاء في المنشأة بتقييم أداء منشأته عبر تعبئة النموذج المعدّ لمعرفة مدى التزام المنشأة باللوائح والمواصفات والاشتراطات.

وتطوّر الخدمة من آلية الرقابة الذاتية للمنشآت الغذائية، وتسهّل عمليات التفتيش الرسمية من قبل مفتشي "الهيئة"، كما تتيح للمنشآت تحديد حالات عدم المطابقة وتصحيحها.

ويمكن للمختصين في مصانع الأغذية والمياه المعبأة الدخول للخدمة من خلال الرابط: https://selfassessment.sfda.gov.sa، ومن ثم تسجيل بيانات المنشأة الرئيسة لمرة واحدة وحفظها في النظام، وتعبئة ما يلزم من معلومات كاسم الشخص المسؤول والبريد الإلكتروني ورقم الترخيص واسم الشركة باللغتين العربية والإنجليزية، وكذلك معلومات عن الموظفين والإنتاج وغيرها، وبعد ذلك تتم تعبئة نموذج التقييم الذاتي بشكل دوري وتسليمه إلكترونياً، ويمكن لمفتش "الهيئة" عند زيارة المنشأة الاطلاع على نموذج التقييم الذاتي الإلكتروني الذي قامت المنشأة بتعبئته والملاحظات الفنية والإجراءات التصحيحية التي تمت.

يأتي ذلك حرصاً من الهيئة العامة للغذاء والدواء، على مواكبة التحول الرقمي الذي تشهده المملكة في قطاعاتها كافة، عبر تدشين مجموعة من الخدمات والمنصات الإلكترونية التي تسهم في تعزيز الوعي الصحي والتواصل التفاعلي مع المهتمين وإحكام الرقابة وتسهيل أداء الأعمال.

الهيئة العامة للغذاء والدواء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الغذاء والدواء" تمكّن المنشآت الغذائية من "التقييم الذاتي الإلكتروني"
سبق

أتاحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، لمصانع الأغذية والمياه المعبأة خدمة التقييم الذاتي لمنشآتهم إلكترونياً، بما يتوافق مع متطلبات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الواجب توافرها في المنشآت الغذائية والعاملين بها واشتراطات التصنيع الجيد.

وتمكّن الخدمة المسؤول عن سلامة الغذاء في المنشأة بتقييم أداء منشأته عبر تعبئة النموذج المعدّ لمعرفة مدى التزام المنشأة باللوائح والمواصفات والاشتراطات.

وتطوّر الخدمة من آلية الرقابة الذاتية للمنشآت الغذائية، وتسهّل عمليات التفتيش الرسمية من قبل مفتشي "الهيئة"، كما تتيح للمنشآت تحديد حالات عدم المطابقة وتصحيحها.

ويمكن للمختصين في مصانع الأغذية والمياه المعبأة الدخول للخدمة من خلال الرابط: https://selfassessment.sfda.gov.sa، ومن ثم تسجيل بيانات المنشأة الرئيسة لمرة واحدة وحفظها في النظام، وتعبئة ما يلزم من معلومات كاسم الشخص المسؤول والبريد الإلكتروني ورقم الترخيص واسم الشركة باللغتين العربية والإنجليزية، وكذلك معلومات عن الموظفين والإنتاج وغيرها، وبعد ذلك تتم تعبئة نموذج التقييم الذاتي بشكل دوري وتسليمه إلكترونياً، ويمكن لمفتش "الهيئة" عند زيارة المنشأة الاطلاع على نموذج التقييم الذاتي الإلكتروني الذي قامت المنشأة بتعبئته والملاحظات الفنية والإجراءات التصحيحية التي تمت.

يأتي ذلك حرصاً من الهيئة العامة للغذاء والدواء، على مواكبة التحول الرقمي الذي تشهده المملكة في قطاعاتها كافة، عبر تدشين مجموعة من الخدمات والمنصات الإلكترونية التي تسهم في تعزيز الوعي الصحي والتواصل التفاعلي مع المهتمين وإحكام الرقابة وتسهيل أداء الأعمال.

03 فبراير 2021 - 21 جمادى الآخر 1442
01:16 PM

"الغذاء والدواء" تمكّن المنشآت الغذائية من "التقييم الذاتي الإلكتروني"

بما يتوافق مع متطلبات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أتاحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، لمصانع الأغذية والمياه المعبأة خدمة التقييم الذاتي لمنشآتهم إلكترونياً، بما يتوافق مع متطلبات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الواجب توافرها في المنشآت الغذائية والعاملين بها واشتراطات التصنيع الجيد.

وتمكّن الخدمة المسؤول عن سلامة الغذاء في المنشأة بتقييم أداء منشأته عبر تعبئة النموذج المعدّ لمعرفة مدى التزام المنشأة باللوائح والمواصفات والاشتراطات.

وتطوّر الخدمة من آلية الرقابة الذاتية للمنشآت الغذائية، وتسهّل عمليات التفتيش الرسمية من قبل مفتشي "الهيئة"، كما تتيح للمنشآت تحديد حالات عدم المطابقة وتصحيحها.

ويمكن للمختصين في مصانع الأغذية والمياه المعبأة الدخول للخدمة من خلال الرابط: https://selfassessment.sfda.gov.sa، ومن ثم تسجيل بيانات المنشأة الرئيسة لمرة واحدة وحفظها في النظام، وتعبئة ما يلزم من معلومات كاسم الشخص المسؤول والبريد الإلكتروني ورقم الترخيص واسم الشركة باللغتين العربية والإنجليزية، وكذلك معلومات عن الموظفين والإنتاج وغيرها، وبعد ذلك تتم تعبئة نموذج التقييم الذاتي بشكل دوري وتسليمه إلكترونياً، ويمكن لمفتش "الهيئة" عند زيارة المنشأة الاطلاع على نموذج التقييم الذاتي الإلكتروني الذي قامت المنشأة بتعبئته والملاحظات الفنية والإجراءات التصحيحية التي تمت.

يأتي ذلك حرصاً من الهيئة العامة للغذاء والدواء، على مواكبة التحول الرقمي الذي تشهده المملكة في قطاعاتها كافة، عبر تدشين مجموعة من الخدمات والمنصات الإلكترونية التي تسهم في تعزيز الوعي الصحي والتواصل التفاعلي مع المهتمين وإحكام الرقابة وتسهيل أداء الأعمال.

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