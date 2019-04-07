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"موبايلي" تطرح خدمة الاتصال المباشر كأحدث الحلول لقطاع الأعمال

المهندس البدران: نفخر بتقديم بنية تحتية قوية وبكفاءات وطنية متميزة

أطلقت "موبايلي أعمال" خدمة الاتصال المباشر، التي تتيح لعملاء قطاع الأعمال إجراء المكالمات الصوتية الثابتة من خلال شبكة موبايلي، وتتميّز هذه الخدمة بسهولة التحكم والمرونة في إدارة الخطوط، إضافة إلى أنها خيار اقتصادي جيد للشركات والمؤسسات الخاصة والحكومية لتحسين إدارة الموارد المالية المتعلقة بخدمات الاتصالات.

وتستهدف "موبايلي أعمال" خدمة الاتصال المباشر لجميع شرائح عملائها التي تمكنهم من إجراء مكالمات محلية ودولية ذات جودة وموثوقية عاليتين، وتشمل الخدمة مزايا الاتصال الموحد 9200 والمجاني 800 والرموز القصيرة لربط عملاء "موبايلي أعمال" بعملائهم والمستفيدين من خدماتهم بطريقة فعالة، كما تمتاز الخدمة بخصائص متقدمة، مثل الربط الاحتياطي لضمان توافر الخدمة على مدار الساعة ومنح مستوى خدمة متقدم بمستويات متعددة لتواكب تطلعات عملاء "موبايلي أعمال" وتفي بوعودها دائماً في تقديم خدمات ذات قيمة عالية تتوافق مع احتياج كل عميل.

وقال الرئيس التنفيذي لـ "موبايلي" المهندس سلمان بن عبدالعزيز البدران: "نسعى في (موبايلي)، إلى إثراء التحول الرقمي في المملكة، وتسخير التقنية الرقمية والاتصالات لتكون المحفز والمحرّك الأساس لتطوير مجالات الأعمال بمختلف أنشطتها، ونحرص على مواكبة التطورات التقنية في إدارة الأعمال وتقديم كل ما هو جديد في عالم الاتصالات وتقنية المعلومات؛ لتمكين الشركات والمؤسسات والقطاعات الحكومية من تنمية أعمالها بما يتواكب مع خططها المستقبلية ويتماشى مع خطة التحول لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030".

وتعتمد "موبايلي أعمال" على بنيتها التحتية القوية ذات الكفاءة العالية لتوفير عديد من حلول الاتصالات وتقنية المعلومات المبتكرة التي تتضمن حلول إنترنت الأشياء والخدمات المدارة وخدمات الحوسبة السحابية، معتمدة على كوادر وطنية فنية متخصصة بخبرات عالمية وموثوقة لإدارة عملياتها مما يضمن تقديم خدمات تواكب اهتمامات واحتياجات العملاء في مختلف مجالاتهم.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"موبايلي" تطرح خدمة الاتصال المباشر كأحدث الحلول لقطاع الأعمال
سبق

أطلقت "موبايلي أعمال" خدمة الاتصال المباشر، التي تتيح لعملاء قطاع الأعمال إجراء المكالمات الصوتية الثابتة من خلال شبكة موبايلي، وتتميّز هذه الخدمة بسهولة التحكم والمرونة في إدارة الخطوط، إضافة إلى أنها خيار اقتصادي جيد للشركات والمؤسسات الخاصة والحكومية لتحسين إدارة الموارد المالية المتعلقة بخدمات الاتصالات.

وتستهدف "موبايلي أعمال" خدمة الاتصال المباشر لجميع شرائح عملائها التي تمكنهم من إجراء مكالمات محلية ودولية ذات جودة وموثوقية عاليتين، وتشمل الخدمة مزايا الاتصال الموحد 9200 والمجاني 800 والرموز القصيرة لربط عملاء "موبايلي أعمال" بعملائهم والمستفيدين من خدماتهم بطريقة فعالة، كما تمتاز الخدمة بخصائص متقدمة، مثل الربط الاحتياطي لضمان توافر الخدمة على مدار الساعة ومنح مستوى خدمة متقدم بمستويات متعددة لتواكب تطلعات عملاء "موبايلي أعمال" وتفي بوعودها دائماً في تقديم خدمات ذات قيمة عالية تتوافق مع احتياج كل عميل.

وقال الرئيس التنفيذي لـ "موبايلي" المهندس سلمان بن عبدالعزيز البدران: "نسعى في (موبايلي)، إلى إثراء التحول الرقمي في المملكة، وتسخير التقنية الرقمية والاتصالات لتكون المحفز والمحرّك الأساس لتطوير مجالات الأعمال بمختلف أنشطتها، ونحرص على مواكبة التطورات التقنية في إدارة الأعمال وتقديم كل ما هو جديد في عالم الاتصالات وتقنية المعلومات؛ لتمكين الشركات والمؤسسات والقطاعات الحكومية من تنمية أعمالها بما يتواكب مع خططها المستقبلية ويتماشى مع خطة التحول لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030".

وتعتمد "موبايلي أعمال" على بنيتها التحتية القوية ذات الكفاءة العالية لتوفير عديد من حلول الاتصالات وتقنية المعلومات المبتكرة التي تتضمن حلول إنترنت الأشياء والخدمات المدارة وخدمات الحوسبة السحابية، معتمدة على كوادر وطنية فنية متخصصة بخبرات عالمية وموثوقة لإدارة عملياتها مما يضمن تقديم خدمات تواكب اهتمامات واحتياجات العملاء في مختلف مجالاتهم.

07 إبريل 2019 - 2 شعبان 1440
01:46 PM

"موبايلي" تطرح خدمة الاتصال المباشر كأحدث الحلول لقطاع الأعمال

المهندس البدران: نفخر بتقديم بنية تحتية قوية وبكفاءات وطنية متميزة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت "موبايلي أعمال" خدمة الاتصال المباشر، التي تتيح لعملاء قطاع الأعمال إجراء المكالمات الصوتية الثابتة من خلال شبكة موبايلي، وتتميّز هذه الخدمة بسهولة التحكم والمرونة في إدارة الخطوط، إضافة إلى أنها خيار اقتصادي جيد للشركات والمؤسسات الخاصة والحكومية لتحسين إدارة الموارد المالية المتعلقة بخدمات الاتصالات.

وتستهدف "موبايلي أعمال" خدمة الاتصال المباشر لجميع شرائح عملائها التي تمكنهم من إجراء مكالمات محلية ودولية ذات جودة وموثوقية عاليتين، وتشمل الخدمة مزايا الاتصال الموحد 9200 والمجاني 800 والرموز القصيرة لربط عملاء "موبايلي أعمال" بعملائهم والمستفيدين من خدماتهم بطريقة فعالة، كما تمتاز الخدمة بخصائص متقدمة، مثل الربط الاحتياطي لضمان توافر الخدمة على مدار الساعة ومنح مستوى خدمة متقدم بمستويات متعددة لتواكب تطلعات عملاء "موبايلي أعمال" وتفي بوعودها دائماً في تقديم خدمات ذات قيمة عالية تتوافق مع احتياج كل عميل.

وقال الرئيس التنفيذي لـ "موبايلي" المهندس سلمان بن عبدالعزيز البدران: "نسعى في (موبايلي)، إلى إثراء التحول الرقمي في المملكة، وتسخير التقنية الرقمية والاتصالات لتكون المحفز والمحرّك الأساس لتطوير مجالات الأعمال بمختلف أنشطتها، ونحرص على مواكبة التطورات التقنية في إدارة الأعمال وتقديم كل ما هو جديد في عالم الاتصالات وتقنية المعلومات؛ لتمكين الشركات والمؤسسات والقطاعات الحكومية من تنمية أعمالها بما يتواكب مع خططها المستقبلية ويتماشى مع خطة التحول لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030".

وتعتمد "موبايلي أعمال" على بنيتها التحتية القوية ذات الكفاءة العالية لتوفير عديد من حلول الاتصالات وتقنية المعلومات المبتكرة التي تتضمن حلول إنترنت الأشياء والخدمات المدارة وخدمات الحوسبة السحابية، معتمدة على كوادر وطنية فنية متخصصة بخبرات عالمية وموثوقة لإدارة عملياتها مما يضمن تقديم خدمات تواكب اهتمامات واحتياجات العملاء في مختلف مجالاتهم.

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