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خلال 24 ساعة.. العراق يسجل 3314 إصابة جديدة و20 حالة وفاة بكورونا

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3314 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1224992 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 20 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 16538 حالة، فيما تم تسجيل 4398 حالة شفاء جديدة، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 1142093 حالة.

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خلال 24 ساعة.. العراق يسجل 3314 إصابة جديدة و20 حالة وفاة بكورونا
سبق

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3314 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1224992 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 20 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 16538 حالة، فيما تم تسجيل 4398 حالة شفاء جديدة، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 1142093 حالة.

06 يونيو 2021 - 25 شوّال 1442
06:16 PM

خلال 24 ساعة.. العراق يسجل 3314 إصابة جديدة و20 حالة وفاة بكورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3314 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1224992 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 20 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 16538 حالة، فيما تم تسجيل 4398 حالة شفاء جديدة، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 1142093 حالة.

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