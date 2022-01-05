"تصفية" تصرف 1.4 مليار ريال لأكثر من 4533 مساهماً في 2021

اتخذت 409 قرارات وأنهت 44 مساهمة وباعت 2,285,083 متراً مربعاً

كشفت لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، عن أرقامها لعام 2021م؛ حيث أنهت (44) مساهمة، صرفت على أثرها حقوقاً مالية تصل قيمتها إلى (1,404,643,088) ريالاً، لمصلحة (4,533) مساهماً.

وقامت لجنة المساهمات العقارية "تصفية" باتخاذ (409) قرارات خلال (48) اجتماعاً، وأنهت (44) مساهمة، وباعت (2,285,083) متراً مربعاً من أراضي المساهمات في مختلف مناطق المملكة بأكثر من (259,466,760) ريالاً .

وتحققت هذه الإنجازات لعام 2021م بعد أن قامت اللجنة بمهماتها القانونية؛ المالية والتسويقية والهندسية وغيرها؛ ففي الجوانب القانونية أعدت اللجنة (355) دراسة قانونية، وكسبت (117) حُكماً لمصلحة المساهمين، وحصلت (19) سنداً تنفيذياً بقيمة (186,827,035) ريالاً تمثل حقوق المساهمين، كما جرى إصدار (34) سنداً تنفيذياً على أصحاب بعض المساهمات العقارية.

أما في الجوانب التسويقية فقد بلغ مجموع المساحات المبيعة لعام 2021م (2,285,083) متراً مربعاً بقيمة (278,926,767) ريالاً، وفي الجوانب الهندسية أكملت اللجنة (4) رفوعات مساحية، إضافة إلى (3) تقارير هندسية متعلقة بالمساهمات العقارية.

يُذكر أن اللجنة تمكنت من إنهاء (491) مساهمة عقارية، وقامت ببيع أكثر من (52) مليون متر مربع من أراضي المساهمات، واستعادت ما يزيد على (11,352,274,358) ريالاً، استفاد منها أكثر من (40,605) مساهمين منذ تشكيلها، مؤكدةً استمرارها في إنهاء جميع المساهمات العقارية الواقعة ضمن اختصاصها.