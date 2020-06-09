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محاضرة "عن بعد".. اتحاد المبارزة يثقّف اللاعبين ويشرح مهام اللعبة

يقدّمها الحكم الدولي "السالمي".. غدًا

ينظم الاتحاد السعودي للمبارزة غدًا، محاضرة عن الصلاحيات والمهام في لعبة المبارزة، يقدمها الحكم الدولي عدنان السالمي (عبر تقنية البث المباشر) على اللاعبين والمدربين والحكام وكافة منسوبي الاتحاد.


وتشمل المحاضرة المحاور التالية: مهام الحكم وقانون الإصابات وقانون الفيديو وحقوق اللاعب والمدرب وواجباتهم وحقوقهم وصلاحيات ومهام حكام المبارزة، وكذلك قانون الإصابات في المبارزة، وقانون الفيديو ومتى يتم الرجوع له، ومن له الحق في طلب ذلك.

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محاضرة "عن بعد".. اتحاد المبارزة يثقّف اللاعبين ويشرح مهام اللعبة
سبق

ينظم الاتحاد السعودي للمبارزة غدًا، محاضرة عن الصلاحيات والمهام في لعبة المبارزة، يقدمها الحكم الدولي عدنان السالمي (عبر تقنية البث المباشر) على اللاعبين والمدربين والحكام وكافة منسوبي الاتحاد.


وتشمل المحاضرة المحاور التالية: مهام الحكم وقانون الإصابات وقانون الفيديو وحقوق اللاعب والمدرب وواجباتهم وحقوقهم وصلاحيات ومهام حكام المبارزة، وكذلك قانون الإصابات في المبارزة، وقانون الفيديو ومتى يتم الرجوع له، ومن له الحق في طلب ذلك.

09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441
07:44 PM

محاضرة "عن بعد".. اتحاد المبارزة يثقّف اللاعبين ويشرح مهام اللعبة

يقدّمها الحكم الدولي "السالمي".. غدًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ينظم الاتحاد السعودي للمبارزة غدًا، محاضرة عن الصلاحيات والمهام في لعبة المبارزة، يقدمها الحكم الدولي عدنان السالمي (عبر تقنية البث المباشر) على اللاعبين والمدربين والحكام وكافة منسوبي الاتحاد.


وتشمل المحاضرة المحاور التالية: مهام الحكم وقانون الإصابات وقانون الفيديو وحقوق اللاعب والمدرب وواجباتهم وحقوقهم وصلاحيات ومهام حكام المبارزة، وكذلك قانون الإصابات في المبارزة، وقانون الفيديو ومتى يتم الرجوع له، ومن له الحق في طلب ذلك.

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