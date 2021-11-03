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السديس يؤكّد سعي الرئاسة لتطوير منظومة الخدمات في الحرمين لضمان الجودة والراحة لقاصديهما

دعا إلى ضرورة بذل مزيدٍ من الجهود والعطاء من الجميع مع استشعار عظمة المكان والزمان والمسؤولية

أكّد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ سعي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ووكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، على تطوير منظومة الخدمات في الحرمين الشريفين لضمان الجودة والراحة لقاصديهما.

وبيّن أن من أهم وسائل التطوير مواكبة المستجدات التقنية والإعلامية كافة، التي من شأنها أن تسهم في إيصال رسالة الحرمين الشريفين، وتذليل الصعوبات والمعوقات كافة أمام قاصديهما، منبهاً إلى ضرورة بذل مزيدٍ من الجهود والعطاء من الجميع مع استشعار عظمة المكان والزمان والمسؤولية، وكذلك التعاون والتناغم مع الجهات المشاركة ذات العلاقة والعمل بروح الفريق الواحد.

وفي ختام حديثه رفع الرئيس العام، شكره لمنسوبي الرئاسة والوكالة كافة، على كل ما بُذل سائلاً الله -العلي القدير- لهم دوام التوفيق.

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السديس يؤكّد سعي الرئاسة لتطوير منظومة الخدمات في الحرمين لضمان الجودة والراحة لقاصديهما
سبق

أكّد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ سعي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ووكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، على تطوير منظومة الخدمات في الحرمين الشريفين لضمان الجودة والراحة لقاصديهما.

وبيّن أن من أهم وسائل التطوير مواكبة المستجدات التقنية والإعلامية كافة، التي من شأنها أن تسهم في إيصال رسالة الحرمين الشريفين، وتذليل الصعوبات والمعوقات كافة أمام قاصديهما، منبهاً إلى ضرورة بذل مزيدٍ من الجهود والعطاء من الجميع مع استشعار عظمة المكان والزمان والمسؤولية، وكذلك التعاون والتناغم مع الجهات المشاركة ذات العلاقة والعمل بروح الفريق الواحد.

وفي ختام حديثه رفع الرئيس العام، شكره لمنسوبي الرئاسة والوكالة كافة، على كل ما بُذل سائلاً الله -العلي القدير- لهم دوام التوفيق.

03 نوفمبر 2021 - 28 ربيع الأول 1443
12:48 PM

السديس يؤكّد سعي الرئاسة لتطوير منظومة الخدمات في الحرمين لضمان الجودة والراحة لقاصديهما

دعا إلى ضرورة بذل مزيدٍ من الجهود والعطاء من الجميع مع استشعار عظمة المكان والزمان والمسؤولية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكّد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ سعي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ووكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، على تطوير منظومة الخدمات في الحرمين الشريفين لضمان الجودة والراحة لقاصديهما.

وبيّن أن من أهم وسائل التطوير مواكبة المستجدات التقنية والإعلامية كافة، التي من شأنها أن تسهم في إيصال رسالة الحرمين الشريفين، وتذليل الصعوبات والمعوقات كافة أمام قاصديهما، منبهاً إلى ضرورة بذل مزيدٍ من الجهود والعطاء من الجميع مع استشعار عظمة المكان والزمان والمسؤولية، وكذلك التعاون والتناغم مع الجهات المشاركة ذات العلاقة والعمل بروح الفريق الواحد.

وفي ختام حديثه رفع الرئيس العام، شكره لمنسوبي الرئاسة والوكالة كافة، على كل ما بُذل سائلاً الله -العلي القدير- لهم دوام التوفيق.

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