الانتهاء من تجهيز مدرجات مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بمدينة حائل

تمهيداً لحضور الجماهير مباريات كرة القدم حسب تعليمات وإرشادات "الصحة"

كشف فرع وزارة الرياضة بمنطقة حائل أنه تم الانتهاء من تجهيز مدرجات مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بمدينة حائل وفق الإجراءات الاحترازية، والتباعد الجسدي الصحي.

وأوضح "الفرع" أن ذلك يأتي تمهيداً لدخول الجماهير الرياضية وحضور مباريات كرة القدم حسب التعليمات والإرشادات الصادرة عن وزارة الصحة، وحسب المواعيد التي أعلنت عنها وزارة الرياضة في وقتٍ سابق.