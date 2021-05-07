النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الانتهاء من تجهيز مدرجات مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بمدينة حائل

تمهيداً لحضور الجماهير مباريات كرة القدم حسب تعليمات وإرشادات "الصحة"

كشف فرع وزارة الرياضة بمنطقة حائل أنه تم الانتهاء من تجهيز مدرجات مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بمدينة حائل وفق الإجراءات الاحترازية، والتباعد الجسدي الصحي.

وأوضح "الفرع" أن ذلك يأتي تمهيداً لدخول الجماهير الرياضية وحضور مباريات كرة القدم حسب التعليمات والإرشادات الصادرة عن وزارة الصحة، وحسب المواعيد التي أعلنت عنها وزارة الرياضة في وقتٍ سابق.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الانتهاء من تجهيز مدرجات مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بمدينة حائل
سبق

كشف فرع وزارة الرياضة بمنطقة حائل أنه تم الانتهاء من تجهيز مدرجات مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بمدينة حائل وفق الإجراءات الاحترازية، والتباعد الجسدي الصحي.

وأوضح "الفرع" أن ذلك يأتي تمهيداً لدخول الجماهير الرياضية وحضور مباريات كرة القدم حسب التعليمات والإرشادات الصادرة عن وزارة الصحة، وحسب المواعيد التي أعلنت عنها وزارة الرياضة في وقتٍ سابق.

07 مايو 2021 - 25 رمضان 1442
10:20 PM

الانتهاء من تجهيز مدرجات مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بمدينة حائل

تمهيداً لحضور الجماهير مباريات كرة القدم حسب تعليمات وإرشادات "الصحة"

A A A
منصور الشلاقي - حائل
0
731

كشف فرع وزارة الرياضة بمنطقة حائل أنه تم الانتهاء من تجهيز مدرجات مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بمدينة حائل وفق الإجراءات الاحترازية، والتباعد الجسدي الصحي.

وأوضح "الفرع" أن ذلك يأتي تمهيداً لدخول الجماهير الرياضية وحضور مباريات كرة القدم حسب التعليمات والإرشادات الصادرة عن وزارة الصحة، وحسب المواعيد التي أعلنت عنها وزارة الرياضة في وقتٍ سابق.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,647
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,412
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,056
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,907

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة