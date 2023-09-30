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"صالح": منظومة الحكم الحالية لا توفر حياة كريمة للعراقيين والانتخابات تمهيد لمراجعتها

اعتبر أن ظروف إجرائها أفضل من سابقاتها

ذكر الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم (الخميس)، أن الانتخابات التشريعية المقبلة ستمثل نقطة تحول وتمهد لمراجعة منظومة الحكم.

وقال "صالح": "إن العراق مرّ بظروف عصيبة والجميع يدرك ضرورة الإصلاح وأن المنظومة الحالية غير قادرة على توفير حياة حرة كريمة للعراقيين".

وأضاف: "إن انتخابات أكتوبر ستمثل نقطة تحول في العراق، وستكون حدثاً مفصلياً وتمهد لمراجعة منظومة الحكم"، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية.

وأشار إلى وجود تشكيك وتساؤلات حول الانتخابات واختلافها عن سابقاتها، مؤكداً أن تلك الانتخابات تتوفر فيها ظروف أسهل من سابقتها.

ولفت "صالح" إلى أن هناك استخداماً كثيراً للمال السياسي في الانتخابات.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"صالح": منظومة الحكم الحالية لا توفر حياة كريمة للعراقيين والانتخابات تمهيد لمراجعتها
سبق

ذكر الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم (الخميس)، أن الانتخابات التشريعية المقبلة ستمثل نقطة تحول وتمهد لمراجعة منظومة الحكم.

وقال "صالح": "إن العراق مرّ بظروف عصيبة والجميع يدرك ضرورة الإصلاح وأن المنظومة الحالية غير قادرة على توفير حياة حرة كريمة للعراقيين".

وأضاف: "إن انتخابات أكتوبر ستمثل نقطة تحول في العراق، وستكون حدثاً مفصلياً وتمهد لمراجعة منظومة الحكم"، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية.

وأشار إلى وجود تشكيك وتساؤلات حول الانتخابات واختلافها عن سابقاتها، مؤكداً أن تلك الانتخابات تتوفر فيها ظروف أسهل من سابقتها.

ولفت "صالح" إلى أن هناك استخداماً كثيراً للمال السياسي في الانتخابات.

30 سبتمبر 2021 - 23 صفر 1443
04:30 PM

"صالح": منظومة الحكم الحالية لا توفر حياة كريمة للعراقيين والانتخابات تمهيد لمراجعتها

اعتبر أن ظروف إجرائها أفضل من سابقاتها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم (الخميس)، أن الانتخابات التشريعية المقبلة ستمثل نقطة تحول وتمهد لمراجعة منظومة الحكم.

وقال "صالح": "إن العراق مرّ بظروف عصيبة والجميع يدرك ضرورة الإصلاح وأن المنظومة الحالية غير قادرة على توفير حياة حرة كريمة للعراقيين".

وأضاف: "إن انتخابات أكتوبر ستمثل نقطة تحول في العراق، وستكون حدثاً مفصلياً وتمهد لمراجعة منظومة الحكم"، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية.

وأشار إلى وجود تشكيك وتساؤلات حول الانتخابات واختلافها عن سابقاتها، مؤكداً أن تلك الانتخابات تتوفر فيها ظروف أسهل من سابقتها.

ولفت "صالح" إلى أن هناك استخداماً كثيراً للمال السياسي في الانتخابات.

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