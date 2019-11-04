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17 مليار ريال قيمة الصادرات السعودية غير النفطية في شهر واحد

كيماويات ومحرّكات والصين تصدّرت تلتها الإمارات وسنغافورة

قالت هيئة تنمية #الصادرات_السعودية، اليوم، إن الصادرات السعودية غير النفطية لشهر يونيو 2019م بلغت ما قيمته 17 مليار ريال.

وأضافت: فيما بلغت للربع الثاني من العام 2019م ما قيمته 56 مليار ريال سعودي.

وتصدّرت هذه الصادرات الكيماويات والبوليمرات تلتها المحركات وقطع الغيار ثم مواد البناء وتلتها الآلات الثقيلة والإلكترونيات وأخيراً المواد الغذائية.

وحول الدول المستوردة كشف التقرير الشهري أن الصين تصدّرت تلتها الإمارات ثم سنغافورة والهند وتركيا بالترتيب.

هيئة تنمية الصادرات السعودية الصادرات السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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17 مليار ريال قيمة الصادرات السعودية غير النفطية في شهر واحد
سبق

قالت هيئة تنمية #الصادرات_السعودية، اليوم، إن الصادرات السعودية غير النفطية لشهر يونيو 2019م بلغت ما قيمته 17 مليار ريال.

وأضافت: فيما بلغت للربع الثاني من العام 2019م ما قيمته 56 مليار ريال سعودي.

وتصدّرت هذه الصادرات الكيماويات والبوليمرات تلتها المحركات وقطع الغيار ثم مواد البناء وتلتها الآلات الثقيلة والإلكترونيات وأخيراً المواد الغذائية.

وحول الدول المستوردة كشف التقرير الشهري أن الصين تصدّرت تلتها الإمارات ثم سنغافورة والهند وتركيا بالترتيب.

04 نوفمبر 2019 - 7 ربيع الأول 1441
11:40 AM

17 مليار ريال قيمة الصادرات السعودية غير النفطية في شهر واحد

كيماويات ومحرّكات والصين تصدّرت تلتها الإمارات وسنغافورة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت هيئة تنمية #الصادرات_السعودية، اليوم، إن الصادرات السعودية غير النفطية لشهر يونيو 2019م بلغت ما قيمته 17 مليار ريال.

وأضافت: فيما بلغت للربع الثاني من العام 2019م ما قيمته 56 مليار ريال سعودي.

وتصدّرت هذه الصادرات الكيماويات والبوليمرات تلتها المحركات وقطع الغيار ثم مواد البناء وتلتها الآلات الثقيلة والإلكترونيات وأخيراً المواد الغذائية.

وحول الدول المستوردة كشف التقرير الشهري أن الصين تصدّرت تلتها الإمارات ثم سنغافورة والهند وتركيا بالترتيب.

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