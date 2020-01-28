"الأرصاد" تنبِّه عسير وجازان: ضباب وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

تشمل عددًا من المحافظات بالمنطقتَيْن.. وتستمر حتى التاسعة صباحًا

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهَيْن لمنطقتَيْ جازان وعسير حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة عسير تشهد ضبابًا، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيد وظهران الجنوب، وتبدأ الساعة الـ02.00 من صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ09.00 من صباح الثلاثاء.

وتشهد منطقة جازان ضبابًا، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أحد المسارحة والحرث والدائر والريث والعارضة وصامطة وصبيا وفيفا وهروب، وتبدأ الساعة الـ 02.00 من صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الثلاثاء.