النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. "نفق الغروي" بخميس مشيط يغرق مجددًا بسبب الأمطار الغزيرة

الفرق المختصة تسحب المياه ومركبتين من داخله.. والأهالي يطالبون بحلول

غرق النفق الشهير بخميس مشيط "نفق الغروي" بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على المحافظة اليوم الأربعاء، فيما تواصل الجهات المعنية سحب المياه بالصهاريج من داخله.

وفي التفاصيل، باشرت الفرق المختصة نفق الغروي في خميس مشيط، وتعمل حاليًا على سحب مياه الأمطار التي تراكمت فيه، وكذلك سحب مركبتَيْن من داخله.

واستغرب الأهالي تكرار غرق النفق، ومدى فاعلية تصريف مياه الأمطار والسيول داخله، وعمل المضخات الخاصة بالنفق، وسط مطالبتهم بحلول دائمة حتى لا يتكرر غرق النفق مرة أخرى، الذي يعتبر شريانًا رئيسيًّا ومهمًا في شوارع محافظة خميس مشيط.

خميس مشيط نفق الغروي الأمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. "نفق الغروي" بخميس مشيط يغرق مجددًا بسبب الأمطار الغزيرة
سبق

غرق النفق الشهير بخميس مشيط "نفق الغروي" بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على المحافظة اليوم الأربعاء، فيما تواصل الجهات المعنية سحب المياه بالصهاريج من داخله.

وفي التفاصيل، باشرت الفرق المختصة نفق الغروي في خميس مشيط، وتعمل حاليًا على سحب مياه الأمطار التي تراكمت فيه، وكذلك سحب مركبتَيْن من داخله.

واستغرب الأهالي تكرار غرق النفق، ومدى فاعلية تصريف مياه الأمطار والسيول داخله، وعمل المضخات الخاصة بالنفق، وسط مطالبتهم بحلول دائمة حتى لا يتكرر غرق النفق مرة أخرى، الذي يعتبر شريانًا رئيسيًّا ومهمًا في شوارع محافظة خميس مشيط.

06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441
10:39 PM

شاهد.. "نفق الغروي" بخميس مشيط يغرق مجددًا بسبب الأمطار الغزيرة

الفرق المختصة تسحب المياه ومركبتين من داخله.. والأهالي يطالبون بحلول

A A A
سعود الدعجاني - عسير
2
2,928

غرق النفق الشهير بخميس مشيط "نفق الغروي" بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على المحافظة اليوم الأربعاء، فيما تواصل الجهات المعنية سحب المياه بالصهاريج من داخله.

وفي التفاصيل، باشرت الفرق المختصة نفق الغروي في خميس مشيط، وتعمل حاليًا على سحب مياه الأمطار التي تراكمت فيه، وكذلك سحب مركبتَيْن من داخله.

واستغرب الأهالي تكرار غرق النفق، ومدى فاعلية تصريف مياه الأمطار والسيول داخله، وعمل المضخات الخاصة بالنفق، وسط مطالبتهم بحلول دائمة حتى لا يتكرر غرق النفق مرة أخرى، الذي يعتبر شريانًا رئيسيًّا ومهمًا في شوارع محافظة خميس مشيط.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,944
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,785
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,118
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,038

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

صالح مطر الغامدي
الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

ماجد الحربي
بائعو الطرقات وكورونا

بائعو الطرقات وكورونا

عبدالرحمن المرشد
البرجر المشاكس

البرجر المشاكس

علاء الدين براده
كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

عبدالسلام المشيطي
"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

محمد الفرج
العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

علي آل شرمة
المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

سارة الجهني
مَنْ ضحك على القصبي؟!

مَنْ ضحك على القصبي؟!

أحمد عجب
ماذا لو..؟

ماذا لو..؟

علاء الدين براده

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة