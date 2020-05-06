شاهد.. "نفق الغروي" بخميس مشيط يغرق مجددًا بسبب الأمطار الغزيرة

الفرق المختصة تسحب المياه ومركبتين من داخله.. والأهالي يطالبون بحلول

غرق النفق الشهير بخميس مشيط "نفق الغروي" بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على المحافظة اليوم الأربعاء، فيما تواصل الجهات المعنية سحب المياه بالصهاريج من داخله.

وفي التفاصيل، باشرت الفرق المختصة نفق الغروي في خميس مشيط، وتعمل حاليًا على سحب مياه الأمطار التي تراكمت فيه، وكذلك سحب مركبتَيْن من داخله.

واستغرب الأهالي تكرار غرق النفق، ومدى فاعلية تصريف مياه الأمطار والسيول داخله، وعمل المضخات الخاصة بالنفق، وسط مطالبتهم بحلول دائمة حتى لا يتكرر غرق النفق مرة أخرى، الذي يعتبر شريانًا رئيسيًّا ومهمًا في شوارع محافظة خميس مشيط.