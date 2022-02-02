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"بلدية العزيزية" تغلق معملاً مخالفاً للتبغ وهذا ما وجدته بداخله

صادرت وأتلفت 24 كجم من الجراك والمعسل.. جزاءات وغرامات

أغلقت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدّسة، معملاً مخالفاً للتبغ في نطاقها الإشرافي، في إطار تكثيف الجولات الرقابية لضبط المخالفات والظواهر السلبية.

وأوضحت بلدية العزيزية أن الفرق الرقابية نفّذت عدة جولات ميدانية على عدد من المواقع ضمن النطاق الإشرافي للبلدية، أسفر عنها ضبط وإغلاق معمل مخالف يتم بداخله خلط التبغ ومشتقاته، ومصادرة وإتلاف 11 كجم من الجراك و13 كجم من المعسل، إضافة إلى 10 كجم من التنباك وإغلاق الموقع فوراً وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وأكَّدت وكالة البلديات على تكثيف هذه الجولات في إطار حرص الأمانة على تحقيق أعلى المستويات في الرقابة الصحية، داعيةً المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة الإبلاغ عن كل ما يمس الصحة العامة، عبر رقم البلاغات البلدية الموحد (940) ليتم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة حيال المخالفات المرصودة.

بلدية العزيزية الفرعية أمانة العاصمة المقدّسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"بلدية العزيزية" تغلق معملاً مخالفاً للتبغ وهذا ما وجدته بداخله
سبق

أغلقت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدّسة، معملاً مخالفاً للتبغ في نطاقها الإشرافي، في إطار تكثيف الجولات الرقابية لضبط المخالفات والظواهر السلبية.

وأوضحت بلدية العزيزية أن الفرق الرقابية نفّذت عدة جولات ميدانية على عدد من المواقع ضمن النطاق الإشرافي للبلدية، أسفر عنها ضبط وإغلاق معمل مخالف يتم بداخله خلط التبغ ومشتقاته، ومصادرة وإتلاف 11 كجم من الجراك و13 كجم من المعسل، إضافة إلى 10 كجم من التنباك وإغلاق الموقع فوراً وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وأكَّدت وكالة البلديات على تكثيف هذه الجولات في إطار حرص الأمانة على تحقيق أعلى المستويات في الرقابة الصحية، داعيةً المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة الإبلاغ عن كل ما يمس الصحة العامة، عبر رقم البلاغات البلدية الموحد (940) ليتم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة حيال المخالفات المرصودة.

02 فبراير 2022 - 1 رجب 1443
01:25 PM

"بلدية العزيزية" تغلق معملاً مخالفاً للتبغ وهذا ما وجدته بداخله

صادرت وأتلفت 24 كجم من الجراك والمعسل.. جزاءات وغرامات

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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3,303

أغلقت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدّسة، معملاً مخالفاً للتبغ في نطاقها الإشرافي، في إطار تكثيف الجولات الرقابية لضبط المخالفات والظواهر السلبية.

وأوضحت بلدية العزيزية أن الفرق الرقابية نفّذت عدة جولات ميدانية على عدد من المواقع ضمن النطاق الإشرافي للبلدية، أسفر عنها ضبط وإغلاق معمل مخالف يتم بداخله خلط التبغ ومشتقاته، ومصادرة وإتلاف 11 كجم من الجراك و13 كجم من المعسل، إضافة إلى 10 كجم من التنباك وإغلاق الموقع فوراً وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وأكَّدت وكالة البلديات على تكثيف هذه الجولات في إطار حرص الأمانة على تحقيق أعلى المستويات في الرقابة الصحية، داعيةً المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة الإبلاغ عن كل ما يمس الصحة العامة، عبر رقم البلاغات البلدية الموحد (940) ليتم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة حيال المخالفات المرصودة.

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