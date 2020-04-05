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الأحساء.. بلدية الجفر تغلق مطعمين لمخالفة منع التجول والاشتراطات

مصادرة وإتلاف 50 كجم من اللحوم والدواجن والأسماك مجهولة المصدر

ضبطت أمانة الأحساء، ممثلة في بلدية الجفر منفذي تحضير أطعمة "عدد 2 مطعم" عمد العاملون فيهما إلى إعداد وتجهيز الأغذية خلال فترة منع التجوّل، أحدهما في الـ 1.30 بعد منتصف الليل والآخر عند الـ 4 فجراً.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة خالد بن محمد بووشل أنه تم رصد عدد من الملاحظات المتعلقة بمخالفة الاشتراطات الصحية والمهنية لمزاولة أنشطة الصحة العامة "منافذ تقديم الأغذية" المطاعم من بينها تدني مستوى النظافة العامة للمنشأتين، وجود لحوم مجهولة المصدر، تحضير وتجهيز أغذية وتخزينها من اليوم الذي يسبق فترة تقديمها، تسييح اللحوم بطريقة غير صحيحة، استعمال أواني وأدوات غير صالحة للاستخدام، عدم التقيد بارتداء وسائل الوقاية للعاملين "قفازات الأيدي، أغطية الجهاز التنفسي، الكمامات، أغطية الشعر".

وأضاف بووشل أنه تم مصادرة وإتلاف 50 كيلوغرامًا من اللحوم والدواجن والأسماك مجهولة المصدر وأطعمة محضرة مسبقاً.

أمانة الأحساء قرار منع التجول

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأحساء.. بلدية الجفر تغلق مطعمين لمخالفة منع التجول والاشتراطات
سبق

ضبطت أمانة الأحساء، ممثلة في بلدية الجفر منفذي تحضير أطعمة "عدد 2 مطعم" عمد العاملون فيهما إلى إعداد وتجهيز الأغذية خلال فترة منع التجوّل، أحدهما في الـ 1.30 بعد منتصف الليل والآخر عند الـ 4 فجراً.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة خالد بن محمد بووشل أنه تم رصد عدد من الملاحظات المتعلقة بمخالفة الاشتراطات الصحية والمهنية لمزاولة أنشطة الصحة العامة "منافذ تقديم الأغذية" المطاعم من بينها تدني مستوى النظافة العامة للمنشأتين، وجود لحوم مجهولة المصدر، تحضير وتجهيز أغذية وتخزينها من اليوم الذي يسبق فترة تقديمها، تسييح اللحوم بطريقة غير صحيحة، استعمال أواني وأدوات غير صالحة للاستخدام، عدم التقيد بارتداء وسائل الوقاية للعاملين "قفازات الأيدي، أغطية الجهاز التنفسي، الكمامات، أغطية الشعر".

وأضاف بووشل أنه تم مصادرة وإتلاف 50 كيلوغرامًا من اللحوم والدواجن والأسماك مجهولة المصدر وأطعمة محضرة مسبقاً.

05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441
04:06 PM

الأحساء.. بلدية الجفر تغلق مطعمين لمخالفة منع التجول والاشتراطات

مصادرة وإتلاف 50 كجم من اللحوم والدواجن والأسماك مجهولة المصدر

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حامد العلي - الدمام
2
2,073

ضبطت أمانة الأحساء، ممثلة في بلدية الجفر منفذي تحضير أطعمة "عدد 2 مطعم" عمد العاملون فيهما إلى إعداد وتجهيز الأغذية خلال فترة منع التجوّل، أحدهما في الـ 1.30 بعد منتصف الليل والآخر عند الـ 4 فجراً.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة خالد بن محمد بووشل أنه تم رصد عدد من الملاحظات المتعلقة بمخالفة الاشتراطات الصحية والمهنية لمزاولة أنشطة الصحة العامة "منافذ تقديم الأغذية" المطاعم من بينها تدني مستوى النظافة العامة للمنشأتين، وجود لحوم مجهولة المصدر، تحضير وتجهيز أغذية وتخزينها من اليوم الذي يسبق فترة تقديمها، تسييح اللحوم بطريقة غير صحيحة، استعمال أواني وأدوات غير صالحة للاستخدام، عدم التقيد بارتداء وسائل الوقاية للعاملين "قفازات الأيدي، أغطية الجهاز التنفسي، الكمامات، أغطية الشعر".

وأضاف بووشل أنه تم مصادرة وإتلاف 50 كيلوغرامًا من اللحوم والدواجن والأسماك مجهولة المصدر وأطعمة محضرة مسبقاً.

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