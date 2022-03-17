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فرنسا تعلن فرض الحجر الصحي الشامل على البلاد

"ماكرون" يحثّ الشركات على تسهيل العمل عن بعد

بدأت السلطات الفرنسية، يوم الثلاثاء، في تنفيذ قرار الحجر الشامل في كافة أنحاء البلاد، في إجراء وقائي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووفق "سكاي نيوز عربية" فقد سجلت فرنسا 6622 حالة إصابة بالوباء العالمي حتى الآن، فيما لقي 148 شخصًا حتفهم من جراء المضاعفات الناجمة عن الفيروس.

ويأتي فرض الحجر الشامل في البلد الأوروبي بعدما قال الرئيس الفرنسي، يوم الاثنين، إن بلاده تواجه حربًا صحية خطيرة في ظل تفشي فيروس كورونا، داعيًا الفرنسيين إلى الانضمام والتعبئة لأجل تطويق الوباء.

وقال "ماكرون"، في خطاب حول استشراء الوباء، إن السلطات الفرنسية قررت تقييد الحركة في البلاد 15 يومًا.

وأكد الرئيس الفرنسي أنه جرى الاتفاق في الاتحاد الأوروبي على إغلاق الحدود بين دول مجموعة "شينغن".

وأضاف "ماكرون" مخاطبًا الفرنسيين: علينا أن نتحلى بحس المسؤولية وروح التضامن حتى نواجه المرض، والسلطات قد اتخذت حزمة من الإجراءات للحد من انتشار الفيروس مثل تأجيل الجولة الثانية من الانتخابات المحلية، ونحث الشركات على تسهيل العمل عن بعد.

فرنسا فيروس كورونا الجديد

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فرنسا تعلن فرض الحجر الصحي الشامل على البلاد
سبق

بدأت السلطات الفرنسية، يوم الثلاثاء، في تنفيذ قرار الحجر الشامل في كافة أنحاء البلاد، في إجراء وقائي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووفق "سكاي نيوز عربية" فقد سجلت فرنسا 6622 حالة إصابة بالوباء العالمي حتى الآن، فيما لقي 148 شخصًا حتفهم من جراء المضاعفات الناجمة عن الفيروس.

ويأتي فرض الحجر الشامل في البلد الأوروبي بعدما قال الرئيس الفرنسي، يوم الاثنين، إن بلاده تواجه حربًا صحية خطيرة في ظل تفشي فيروس كورونا، داعيًا الفرنسيين إلى الانضمام والتعبئة لأجل تطويق الوباء.

وقال "ماكرون"، في خطاب حول استشراء الوباء، إن السلطات الفرنسية قررت تقييد الحركة في البلاد 15 يومًا.

وأكد الرئيس الفرنسي أنه جرى الاتفاق في الاتحاد الأوروبي على إغلاق الحدود بين دول مجموعة "شينغن".

وأضاف "ماكرون" مخاطبًا الفرنسيين: علينا أن نتحلى بحس المسؤولية وروح التضامن حتى نواجه المرض، والسلطات قد اتخذت حزمة من الإجراءات للحد من انتشار الفيروس مثل تأجيل الجولة الثانية من الانتخابات المحلية، ونحث الشركات على تسهيل العمل عن بعد.

17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
04:37 PM

فرنسا تعلن فرض الحجر الصحي الشامل على البلاد

"ماكرون" يحثّ الشركات على تسهيل العمل عن بعد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بدأت السلطات الفرنسية، يوم الثلاثاء، في تنفيذ قرار الحجر الشامل في كافة أنحاء البلاد، في إجراء وقائي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووفق "سكاي نيوز عربية" فقد سجلت فرنسا 6622 حالة إصابة بالوباء العالمي حتى الآن، فيما لقي 148 شخصًا حتفهم من جراء المضاعفات الناجمة عن الفيروس.

ويأتي فرض الحجر الشامل في البلد الأوروبي بعدما قال الرئيس الفرنسي، يوم الاثنين، إن بلاده تواجه حربًا صحية خطيرة في ظل تفشي فيروس كورونا، داعيًا الفرنسيين إلى الانضمام والتعبئة لأجل تطويق الوباء.

وقال "ماكرون"، في خطاب حول استشراء الوباء، إن السلطات الفرنسية قررت تقييد الحركة في البلاد 15 يومًا.

وأكد الرئيس الفرنسي أنه جرى الاتفاق في الاتحاد الأوروبي على إغلاق الحدود بين دول مجموعة "شينغن".

وأضاف "ماكرون" مخاطبًا الفرنسيين: علينا أن نتحلى بحس المسؤولية وروح التضامن حتى نواجه المرض، والسلطات قد اتخذت حزمة من الإجراءات للحد من انتشار الفيروس مثل تأجيل الجولة الثانية من الانتخابات المحلية، ونحث الشركات على تسهيل العمل عن بعد.

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