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وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ.. شاهد: أجواء إيمانية وبيئة روحانية من داخل المسجد الحرام فجر ٢٨ رمضان

وثّقت عدسة مصور "سبق" الزميل عبدالله النحيط، مشاهد للأجواء الإيمانية والبيئة الروحانية، داخل أروقة وساحات المسجد الحرام وصحن المطاف فجر اليوم الأحد الثامن والعشرين من شهر رمضان المبارك لهذا العام ١٤٤٠هـ.

الصور أظهرت الأجواء الجميلة التي اختلطت فيها نسمات الصباح مع الغيوم المتفرّقة، مع دعوات وتلبية زوار بيت الله الحرام.

وأظهرت الصور جماليات التوسعة التي قامت بها حكومتنا الرشيدة، واللمسات الجمالية المذهبة والنقوش والمذهبات وألوان الطيف المنبعثة من الكرستالات المعلقة في أسقف التوسعة.

صور زوار بيت الله الحرام وقت الطواف، ودعاء كبار السن من مختلف الجنسيات، وغيرها من الصور الإسكانية الجميلة؛ رصدتها العدسة، وفيما يلي الصور تتحدّث عن نفسها:

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وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ.. شاهد: أجواء إيمانية وبيئة روحانية من داخل المسجد الحرام فجر ٢٨ رمضان
سبق

وثّقت عدسة مصور "سبق" الزميل عبدالله النحيط، مشاهد للأجواء الإيمانية والبيئة الروحانية، داخل أروقة وساحات المسجد الحرام وصحن المطاف فجر اليوم الأحد الثامن والعشرين من شهر رمضان المبارك لهذا العام ١٤٤٠هـ.

الصور أظهرت الأجواء الجميلة التي اختلطت فيها نسمات الصباح مع الغيوم المتفرّقة، مع دعوات وتلبية زوار بيت الله الحرام.

وأظهرت الصور جماليات التوسعة التي قامت بها حكومتنا الرشيدة، واللمسات الجمالية المذهبة والنقوش والمذهبات وألوان الطيف المنبعثة من الكرستالات المعلقة في أسقف التوسعة.

صور زوار بيت الله الحرام وقت الطواف، ودعاء كبار السن من مختلف الجنسيات، وغيرها من الصور الإسكانية الجميلة؛ رصدتها العدسة، وفيما يلي الصور تتحدّث عن نفسها:

02 يونيو 2019 - 28 رمضان 1440
10:23 PM
اخر تعديل
03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440
12:55 PM

وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ.. شاهد: أجواء إيمانية وبيئة روحانية من داخل المسجد الحرام فجر ٢٨ رمضان

A A A
عبدالله البرقاوي - مكة المكرمة
10
28,255

وثّقت عدسة مصور "سبق" الزميل عبدالله النحيط، مشاهد للأجواء الإيمانية والبيئة الروحانية، داخل أروقة وساحات المسجد الحرام وصحن المطاف فجر اليوم الأحد الثامن والعشرين من شهر رمضان المبارك لهذا العام ١٤٤٠هـ.

الصور أظهرت الأجواء الجميلة التي اختلطت فيها نسمات الصباح مع الغيوم المتفرّقة، مع دعوات وتلبية زوار بيت الله الحرام.

وأظهرت الصور جماليات التوسعة التي قامت بها حكومتنا الرشيدة، واللمسات الجمالية المذهبة والنقوش والمذهبات وألوان الطيف المنبعثة من الكرستالات المعلقة في أسقف التوسعة.

صور زوار بيت الله الحرام وقت الطواف، ودعاء كبار السن من مختلف الجنسيات، وغيرها من الصور الإسكانية الجميلة؛ رصدتها العدسة، وفيما يلي الصور تتحدّث عن نفسها:

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,250
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,100
29 مليار ..

29 مليار ..

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31.1 مليار ..

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23 إبريل
32,844

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