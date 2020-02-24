إصابة سبعة أشخاص في إطلاق نار بسوق شعبية بولاية تكساس الأمريكية

قائد الشرطة: التحقيقات جارية ولم تتوافر معلومات فورية عن دوافع الهجوم

أصيب سبعة أشخاص الليلة الماضية عندما أطلق مسلحٌ النار بسوق شعبية في هيوستون بولاية تكساس الأمريكية.

وأفاد قائد شرطة مقاطعة هاريس إيد جونزاليس للصحفيين، بأنه لم يُصَب أحد بجروح خطيرة؛ مشيرًا إلى أنه تم اعتقال مشتبه به في موقع الهجوم.

وأضاف أن تحقيقًا يُجرى، ولم تتوافر معلومات فورية عن دوافع الهجوم.