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نجاح 4 عمليات قلب مفتوح أُجريت للحجاج يوم عرفة في مدينة الملك عبدالله الطبية

ضمن جهود الوزارة التي تقدمها لضيوف الرحمن مع الخدمات الوقائية والصحية

نجحت الصحة وخلال يوم عرفة بإجراء أربع عمليات قلب مفتوح للحجاج الذين يحتاجون إلى تدخل طبي غير قابل للتأجيل بالإضافة إلى (29) عملية قسطرة قلبية، وذلك ضمن جهود الوزارة التي تقدمها مع الخدمات الوقائية والإسعافية والصحية لحجاج بيت الله الحرام، وذلك في مدينة الملك عبدالله الطبية.

وتجري الوزارة وبشكل يومي عمليات قلب تخصصية في مركز صحة القلب بمدينة الملك عبدالله الطبية التي تعد من أبرز المرافق الصحية في منطقة مكة المكرمة، والتي تؤدي دورًا حيويًا في توفير الرعاية المتخصصة.

يُذكر هنا أنه ومنذ بداية شهر ذي القعدة لهذا العام وحتى التاسع من ذي الحجة الجاري أجرت "الصحة" في مدينة الملك عبدالله الطبية وحدها 536 عملية قسطرة قلبية و 28 عملية قلب، حيث يعد مركز القلب في مدينة الملك عبدالله الطبية من أبرز المراكز ويقدم خدمة صحية متكاملة في مجال أمراض وجراحة القلب وفقًا للمعايير العالمية يقوم عليها فريق متخصص من الاستشاريين والجراحين وبمساندة طاقم تمريضي مدرب ومتخصص في مجال تمريض القلب.

موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نجاح 4 عمليات قلب مفتوح أُجريت للحجاج يوم عرفة في مدينة الملك عبدالله الطبية
سبق

نجحت الصحة وخلال يوم عرفة بإجراء أربع عمليات قلب مفتوح للحجاج الذين يحتاجون إلى تدخل طبي غير قابل للتأجيل بالإضافة إلى (29) عملية قسطرة قلبية، وذلك ضمن جهود الوزارة التي تقدمها مع الخدمات الوقائية والإسعافية والصحية لحجاج بيت الله الحرام، وذلك في مدينة الملك عبدالله الطبية.

وتجري الوزارة وبشكل يومي عمليات قلب تخصصية في مركز صحة القلب بمدينة الملك عبدالله الطبية التي تعد من أبرز المرافق الصحية في منطقة مكة المكرمة، والتي تؤدي دورًا حيويًا في توفير الرعاية المتخصصة.

يُذكر هنا أنه ومنذ بداية شهر ذي القعدة لهذا العام وحتى التاسع من ذي الحجة الجاري أجرت "الصحة" في مدينة الملك عبدالله الطبية وحدها 536 عملية قسطرة قلبية و 28 عملية قلب، حيث يعد مركز القلب في مدينة الملك عبدالله الطبية من أبرز المراكز ويقدم خدمة صحية متكاملة في مجال أمراض وجراحة القلب وفقًا للمعايير العالمية يقوم عليها فريق متخصص من الاستشاريين والجراحين وبمساندة طاقم تمريضي مدرب ومتخصص في مجال تمريض القلب.

11 أغسطس 2019 - 10 ذو الحجة 1440
10:01 PM
اخر تعديل
12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440
01:06 AM

نجاح 4 عمليات قلب مفتوح أُجريت للحجاج يوم عرفة في مدينة الملك عبدالله الطبية

ضمن جهود الوزارة التي تقدمها لضيوف الرحمن مع الخدمات الوقائية والصحية

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صحيفة سبق الإلكترونية - بعثة المشاعر المقدّسة
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نجحت الصحة وخلال يوم عرفة بإجراء أربع عمليات قلب مفتوح للحجاج الذين يحتاجون إلى تدخل طبي غير قابل للتأجيل بالإضافة إلى (29) عملية قسطرة قلبية، وذلك ضمن جهود الوزارة التي تقدمها مع الخدمات الوقائية والإسعافية والصحية لحجاج بيت الله الحرام، وذلك في مدينة الملك عبدالله الطبية.

وتجري الوزارة وبشكل يومي عمليات قلب تخصصية في مركز صحة القلب بمدينة الملك عبدالله الطبية التي تعد من أبرز المرافق الصحية في منطقة مكة المكرمة، والتي تؤدي دورًا حيويًا في توفير الرعاية المتخصصة.

يُذكر هنا أنه ومنذ بداية شهر ذي القعدة لهذا العام وحتى التاسع من ذي الحجة الجاري أجرت "الصحة" في مدينة الملك عبدالله الطبية وحدها 536 عملية قسطرة قلبية و 28 عملية قلب، حيث يعد مركز القلب في مدينة الملك عبدالله الطبية من أبرز المراكز ويقدم خدمة صحية متكاملة في مجال أمراض وجراحة القلب وفقًا للمعايير العالمية يقوم عليها فريق متخصص من الاستشاريين والجراحين وبمساندة طاقم تمريضي مدرب ومتخصص في مجال تمريض القلب.

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