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بالفيديو.. منع شاب من السفر عبر جسر الملك فهد بسبب لقاح كورونا

تلقى جرعة واحدة منه

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة عودة شاب من جسر الملك فهد، حيث لم يسمح له بالسفر، بسبب حصوله على جرعة واحدة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بينما يفترض أن يستكمل جرعة اللقاح.

وفي الفيديو الذي التقطته كاميرات المراقبة، بدا الشاب وهو يسحب حقيبته عائدًا وربما سيطرت عليه مشاعر الخيبة والحزن، حيث أدرك في تلك اللحظة أثر التردد والوقت الذي ضاع قبل أن يقرر تلقي اللقاح.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. منع شاب من السفر عبر جسر الملك فهد بسبب لقاح كورونا
سبق

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة عودة شاب من جسر الملك فهد، حيث لم يسمح له بالسفر، بسبب حصوله على جرعة واحدة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بينما يفترض أن يستكمل جرعة اللقاح.

وفي الفيديو الذي التقطته كاميرات المراقبة، بدا الشاب وهو يسحب حقيبته عائدًا وربما سيطرت عليه مشاعر الخيبة والحزن، حيث أدرك في تلك اللحظة أثر التردد والوقت الذي ضاع قبل أن يقرر تلقي اللقاح.

18 مايو 2021 - 6 شوّال 1442
07:47 PM

بالفيديو.. منع شاب من السفر عبر جسر الملك فهد بسبب لقاح كورونا

تلقى جرعة واحدة منه

A A A
أيمن حسن - الرياض
18
17,630

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة عودة شاب من جسر الملك فهد، حيث لم يسمح له بالسفر، بسبب حصوله على جرعة واحدة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بينما يفترض أن يستكمل جرعة اللقاح.

وفي الفيديو الذي التقطته كاميرات المراقبة، بدا الشاب وهو يسحب حقيبته عائدًا وربما سيطرت عليه مشاعر الخيبة والحزن، حيث أدرك في تلك اللحظة أثر التردد والوقت الذي ضاع قبل أن يقرر تلقي اللقاح.

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