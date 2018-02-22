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بالصور.. وفاة شخص و6 إصابات في 3 حوادث متفرقة بطرق الباحة

"الهلال الأحمر" باشرت المواقع ونقلت المصابين إلى المستشفيات القريبة

شهدت بعض طرقات منطقة الباحة، اليوم الخميس، ثلاثة حوادث دامية، حيث أدت إلى حالة وفاة وإصابة 6 آخرين، وباشرت فرق الهلال الأحمر تلك الحوادث ونقلت المُصابين للعلاج.

وفي التفاصيل، قال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالباحة عماد بن منسي الزهراني: وردَ بلاغ لغرفة العمليات، مفاده وقوع حادث أسفل نزول شمرخ، وتم توجيه فرقتين إسعافيتين للموقع، وعند وصول أول فرقة للموقع اتضح وجود إصابتين منهما إصابة محتجزة خطيرة، والإصابة الأخرى متوسطة، حيث تم التعامل معهما إسعافياً بالموقع، وتم نقلهما لمستشفى القرى العام.

وأوضح "الزهراني" أن الناقلة الثقيلة في الحادث كانت تحمل ناقلة أخرى مما زاد من حمولة المركبة، وبالتالي عدم تحكم السائق بالمكابح وتوازن السيارة وانحرفت عن مسارها وهوت المركبة التي كانت على ظهر الناقلة واصطدمت بالحاجز الإسمنتي للطريق.

وأضاف أن الحادث الثاني عبارة عن تصادم وقع ببني سار في الباحة أمام الخضراء، نتجت عنه إصابة نقلت للمركز عن طريق الجمهور، مشيراً إلى أن وضع الإصابة متوسطة، وتم التعامل مع الإصابة إسعافياً بالموقع، وتم نقلها لمستشفى الملك فهد بالباحة.

وفي الحادث الثالث قال "الزهراني": وقع حادث انقلاب بالعقيق باتجاه صخوان على الطريق الجديد، وتم توجيه فرقتين إسعافيتين للموقع وعند وصول أول فرقة للموقع اتضح وجود أربع حالات، إحداها توفيت بالموقع، وثلاث إصابات بسيطة تم التعامل معها ونقلها لمستشفى العقيق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. وفاة شخص و6 إصابات في 3 حوادث متفرقة بطرق الباحة
سبق

شهدت بعض طرقات منطقة الباحة، اليوم الخميس، ثلاثة حوادث دامية، حيث أدت إلى حالة وفاة وإصابة 6 آخرين، وباشرت فرق الهلال الأحمر تلك الحوادث ونقلت المُصابين للعلاج.

وفي التفاصيل، قال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالباحة عماد بن منسي الزهراني: وردَ بلاغ لغرفة العمليات، مفاده وقوع حادث أسفل نزول شمرخ، وتم توجيه فرقتين إسعافيتين للموقع، وعند وصول أول فرقة للموقع اتضح وجود إصابتين منهما إصابة محتجزة خطيرة، والإصابة الأخرى متوسطة، حيث تم التعامل معهما إسعافياً بالموقع، وتم نقلهما لمستشفى القرى العام.

وأوضح "الزهراني" أن الناقلة الثقيلة في الحادث كانت تحمل ناقلة أخرى مما زاد من حمولة المركبة، وبالتالي عدم تحكم السائق بالمكابح وتوازن السيارة وانحرفت عن مسارها وهوت المركبة التي كانت على ظهر الناقلة واصطدمت بالحاجز الإسمنتي للطريق.

وأضاف أن الحادث الثاني عبارة عن تصادم وقع ببني سار في الباحة أمام الخضراء، نتجت عنه إصابة نقلت للمركز عن طريق الجمهور، مشيراً إلى أن وضع الإصابة متوسطة، وتم التعامل مع الإصابة إسعافياً بالموقع، وتم نقلها لمستشفى الملك فهد بالباحة.

وفي الحادث الثالث قال "الزهراني": وقع حادث انقلاب بالعقيق باتجاه صخوان على الطريق الجديد، وتم توجيه فرقتين إسعافيتين للموقع وعند وصول أول فرقة للموقع اتضح وجود أربع حالات، إحداها توفيت بالموقع، وثلاث إصابات بسيطة تم التعامل معها ونقلها لمستشفى العقيق.

22 فبراير 2018 - 6 جمادى الآخر 1439
08:54 PM

بالصور.. وفاة شخص و6 إصابات في 3 حوادث متفرقة بطرق الباحة

"الهلال الأحمر" باشرت المواقع ونقلت المصابين إلى المستشفيات القريبة

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فهد العتيبي - الباحة
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شهدت بعض طرقات منطقة الباحة، اليوم الخميس، ثلاثة حوادث دامية، حيث أدت إلى حالة وفاة وإصابة 6 آخرين، وباشرت فرق الهلال الأحمر تلك الحوادث ونقلت المُصابين للعلاج.

وفي التفاصيل، قال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالباحة عماد بن منسي الزهراني: وردَ بلاغ لغرفة العمليات، مفاده وقوع حادث أسفل نزول شمرخ، وتم توجيه فرقتين إسعافيتين للموقع، وعند وصول أول فرقة للموقع اتضح وجود إصابتين منهما إصابة محتجزة خطيرة، والإصابة الأخرى متوسطة، حيث تم التعامل معهما إسعافياً بالموقع، وتم نقلهما لمستشفى القرى العام.

وأوضح "الزهراني" أن الناقلة الثقيلة في الحادث كانت تحمل ناقلة أخرى مما زاد من حمولة المركبة، وبالتالي عدم تحكم السائق بالمكابح وتوازن السيارة وانحرفت عن مسارها وهوت المركبة التي كانت على ظهر الناقلة واصطدمت بالحاجز الإسمنتي للطريق.

وأضاف أن الحادث الثاني عبارة عن تصادم وقع ببني سار في الباحة أمام الخضراء، نتجت عنه إصابة نقلت للمركز عن طريق الجمهور، مشيراً إلى أن وضع الإصابة متوسطة، وتم التعامل مع الإصابة إسعافياً بالموقع، وتم نقلها لمستشفى الملك فهد بالباحة.

وفي الحادث الثالث قال "الزهراني": وقع حادث انقلاب بالعقيق باتجاه صخوان على الطريق الجديد، وتم توجيه فرقتين إسعافيتين للموقع وعند وصول أول فرقة للموقع اتضح وجود أربع حالات، إحداها توفيت بالموقع، وثلاث إصابات بسيطة تم التعامل معها ونقلها لمستشفى العقيق.

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