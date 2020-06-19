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"الصحة" تعلن تسجيل 4301 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 150292

موريتانيا: تسجيل 201 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ليرتفع إجمالي المصابين إلى 2424

سجلت موريتانيا، اليوم، 201 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 2424 إصابة مؤكدة في البلاد.

وأفاد مدير الصحة العمومية الموريتاني سيدي ولد الزحاف، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، بأنه تم اكتشاف الإصابات الجديدة إثر القيام بـ 2329 تحليلًا مخبريًا، مضيفًا أنه تم تسجيل 123 حالة شفاء لمصابين ليرتفع عدد المتعافين إلى 550 شخصًا.

وأبلغ المسؤول الصحي الموريتاني عن وفاة حالتين جديدتين بفيروس كورونا ليصل عدد المتوفين إلى 97 حالة.

موريتانيا فيروس كورونا الجديد

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موريتانيا: تسجيل 201 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

سجلت موريتانيا، اليوم، 201 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 2424 إصابة مؤكدة في البلاد.

وأفاد مدير الصحة العمومية الموريتاني سيدي ولد الزحاف، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، بأنه تم اكتشاف الإصابات الجديدة إثر القيام بـ 2329 تحليلًا مخبريًا، مضيفًا أنه تم تسجيل 123 حالة شفاء لمصابين ليرتفع عدد المتعافين إلى 550 شخصًا.

وأبلغ المسؤول الصحي الموريتاني عن وفاة حالتين جديدتين بفيروس كورونا ليصل عدد المتوفين إلى 97 حالة.

19 يونيو 2020 - 27 شوّال 1441
01:24 PM

موريتانيا: تسجيل 201 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ليرتفع إجمالي المصابين إلى 2424

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت موريتانيا، اليوم، 201 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 2424 إصابة مؤكدة في البلاد.

وأفاد مدير الصحة العمومية الموريتاني سيدي ولد الزحاف، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، بأنه تم اكتشاف الإصابات الجديدة إثر القيام بـ 2329 تحليلًا مخبريًا، مضيفًا أنه تم تسجيل 123 حالة شفاء لمصابين ليرتفع عدد المتعافين إلى 550 شخصًا.

وأبلغ المسؤول الصحي الموريتاني عن وفاة حالتين جديدتين بفيروس كورونا ليصل عدد المتوفين إلى 97 حالة.

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