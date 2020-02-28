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نيابة عن الملك.. "منصور بن متعب" يصل القاهرة للعزاء في "مبارك"

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، وصل الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين يرافقه وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، مساء اليوم إلى العاصمة المصرية القاهرة؛ لتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك.

كان في استقبال الأمير لدى وصوله مطار القاهرة الدولي: سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي، وعدد من منسوبي السفارة والملحقيات التابعة لها.

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نيابة عن الملك.. "منصور بن متعب" يصل القاهرة للعزاء في "مبارك"
سبق

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، وصل الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين يرافقه وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، مساء اليوم إلى العاصمة المصرية القاهرة؛ لتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك.

كان في استقبال الأمير لدى وصوله مطار القاهرة الدولي: سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي، وعدد من منسوبي السفارة والملحقيات التابعة لها.

28 فبراير 2020 - 4 رجب 1441
08:03 PM

نيابة عن الملك.. "منصور بن متعب" يصل القاهرة للعزاء في "مبارك"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، وصل الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين يرافقه وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، مساء اليوم إلى العاصمة المصرية القاهرة؛ لتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك.

كان في استقبال الأمير لدى وصوله مطار القاهرة الدولي: سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي، وعدد من منسوبي السفارة والملحقيات التابعة لها.

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