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بعد قصيدة سليماني.. "ابن الذيب" يعلن اعتزاله الشعر نهائيًّا

رثى الإرهابي وعبَّر عن توجُّهات نظام الحمدين

خرج الشاعر القطري محمد بن الذيب في مقطع فيديو متداوَل، وقد بدت عليه علامات الارتباك، يعلن فيه اعتزاله الشعر بشكل نهائي بناء على طلب شخص عزيز عليه، مشيرًا إلى أنه لن يرجع عن هذا القرار إلا بطلب من الشخص ذاته.

جاء ذلك بعد أن ألقى قصيدته الأخيرة في رثاء الإرهابي قاسم سليماني.

الشاعر القطري محمد بن الذيب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد قصيدة سليماني.. "ابن الذيب" يعلن اعتزاله الشعر نهائيًّا
سبق

خرج الشاعر القطري محمد بن الذيب في مقطع فيديو متداوَل، وقد بدت عليه علامات الارتباك، يعلن فيه اعتزاله الشعر بشكل نهائي بناء على طلب شخص عزيز عليه، مشيرًا إلى أنه لن يرجع عن هذا القرار إلا بطلب من الشخص ذاته.

جاء ذلك بعد أن ألقى قصيدته الأخيرة في رثاء الإرهابي قاسم سليماني.

29 يناير 2020 - 4 جمادى الآخر 1441
08:21 PM

بعد قصيدة سليماني.. "ابن الذيب" يعلن اعتزاله الشعر نهائيًّا

رثى الإرهابي وعبَّر عن توجُّهات نظام الحمدين

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
8
7,374

خرج الشاعر القطري محمد بن الذيب في مقطع فيديو متداوَل، وقد بدت عليه علامات الارتباك، يعلن فيه اعتزاله الشعر بشكل نهائي بناء على طلب شخص عزيز عليه، مشيرًا إلى أنه لن يرجع عن هذا القرار إلا بطلب من الشخص ذاته.

جاء ذلك بعد أن ألقى قصيدته الأخيرة في رثاء الإرهابي قاسم سليماني.

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