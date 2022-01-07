بريطانيا تُسجِّل 178,250 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجَّلت بريطانيا 178,250 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19), و229 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 14,193,228، فيما بلغت حصيلة الوفيات 149,744.
بريطانيا تُسجِّل 178,250 إصابة جديدة بفيروس كورونا
فيما العدد الإجمالي للإصابات بلغ 14,193,228 وحصيلة الوفيات 149,744
سجَّلت بريطانيا 178,250 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19), و229 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 14,193,228، فيما بلغت حصيلة الوفيات 149,744.
سجَّلت بريطانيا 178,250 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19), و229 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
بريطانيا تُسجِّل 178,250 إصابة جديدة بفيروس كورونا
فيما العدد الإجمالي للإصابات بلغ 14,193,228 وحصيلة الوفيات 149,744
سجَّلت بريطانيا 178,250 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19), و229 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 14,193,228، فيما بلغت حصيلة الوفيات 149,744.