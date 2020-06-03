إيطاليا.. وفيات "كورونا" تعاود الارتفاع.. والإصابات شبه مستقرة

عدد المرضى بلغ 233.836

ذكرت هيئة الحماية المدنية في إيطاليا، أن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بمرض كوفيد-19 قفز بواقع 71 وفاة، اليوم (الأربعاء)، مقارنة بنحو 55 في اليوم السابق، فيما استقر تقريبًا عدد حالات الإصابة الجديدة عند 321 مقارنة بنحو 318 حالة أمس.

وأوضحت الهيئة أن إجمالي عدد الوفيات منذ تفشي الوباء في 21 فبراير (شباط)، يبلغ الآن 33601، وهو ثالث أعلى معدل للوفيات في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا؛ وفقًا لـ"رويترز".

وأضافت أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بلغ 233 ألفًا و836 حالة؛ في سادس أعلى حصيلة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا وإسبانيا وبريطانيا.