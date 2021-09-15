النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 85 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 49 خلال الـ24 ساعة الماضية

الاتفاق: "الكويكبي" جاهز لمواجهة الهلال

كثف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تحضيراته لمواجهة الهلال، في الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، السبت المقبل، كما انتعش الفريق بعودة أهم أوراقه الرابحة المتمثلة في لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم محمد الكويكبي لتدريبات الفريق، اليوم الأربعاء؛ والتي استأنفت على رديف ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي تعرض لها في مباراة الاتفاق مع الشباب في الجولة الثانية من الدوري.

وكان التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية بالكرة، ثم قسم لاعبي الفريق إلى 3 مجموعات لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية على عدة محطات للمدافعين والمهاجمين، واختتم المران بمناورة فنية على جزء من الملعب.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الاتفاق: "الكويكبي" جاهز لمواجهة الهلال
سبق

كثف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تحضيراته لمواجهة الهلال، في الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، السبت المقبل، كما انتعش الفريق بعودة أهم أوراقه الرابحة المتمثلة في لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم محمد الكويكبي لتدريبات الفريق، اليوم الأربعاء؛ والتي استأنفت على رديف ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي تعرض لها في مباراة الاتفاق مع الشباب في الجولة الثانية من الدوري.

وكان التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية بالكرة، ثم قسم لاعبي الفريق إلى 3 مجموعات لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية على عدة محطات للمدافعين والمهاجمين، واختتم المران بمناورة فنية على جزء من الملعب.

15 سبتمبر 2021 - 8 صفر 1443
08:54 PM

الاتفاق: "الكويكبي" جاهز لمواجهة الهلال

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
0
1,304

كثف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تحضيراته لمواجهة الهلال، في الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، السبت المقبل، كما انتعش الفريق بعودة أهم أوراقه الرابحة المتمثلة في لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم محمد الكويكبي لتدريبات الفريق، اليوم الأربعاء؛ والتي استأنفت على رديف ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي تعرض لها في مباراة الاتفاق مع الشباب في الجولة الثانية من الدوري.

وكان التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية بالكرة، ثم قسم لاعبي الفريق إلى 3 مجموعات لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية على عدة محطات للمدافعين والمهاجمين، واختتم المران بمناورة فنية على جزء من الملعب.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,707
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,651
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,854
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,055

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة