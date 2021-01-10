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لجنة الاحتراف تعقد اجتماعاً مرئياً مع مديري الاحتراف بالأندية

عقدت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأحد، اجتماعاً عبر الاتصال المرئي مع مديري الاحتراف بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، وأندية الدرجة الثانية.

وأدار الاجتماع المدير التنفيذي للجنة عبدالعزيز العوجان بحضور رئيس اللجنة جابر الجهني؛ لتوضيح وتسهيل إجراءات تسجيل اللاعبين في فترة التسجيل الثانية "الشتوية" للموسم الرياضي 2020-2021.

وأوضحت اللجنة خلال الاجتماع كافة ملاحظات طلبات التسجيل التي واجهتها من الأندية خلال فترة التسجيل الأولى "الصيفية"، وبينت جميع الإجراءات النظامية التي تسهم في سرعة معالجة طلبات التسجيل.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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لجنة الاحتراف تعقد اجتماعاً مرئياً مع مديري الاحتراف بالأندية
سبق

عقدت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأحد، اجتماعاً عبر الاتصال المرئي مع مديري الاحتراف بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، وأندية الدرجة الثانية.

وأدار الاجتماع المدير التنفيذي للجنة عبدالعزيز العوجان بحضور رئيس اللجنة جابر الجهني؛ لتوضيح وتسهيل إجراءات تسجيل اللاعبين في فترة التسجيل الثانية "الشتوية" للموسم الرياضي 2020-2021.

وأوضحت اللجنة خلال الاجتماع كافة ملاحظات طلبات التسجيل التي واجهتها من الأندية خلال فترة التسجيل الأولى "الصيفية"، وبينت جميع الإجراءات النظامية التي تسهم في سرعة معالجة طلبات التسجيل.

10 يناير 2021 - 26 جمادى الأول 1442
07:58 PM

لجنة الاحتراف تعقد اجتماعاً مرئياً مع مديري الاحتراف بالأندية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عقدت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأحد، اجتماعاً عبر الاتصال المرئي مع مديري الاحتراف بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، وأندية الدرجة الثانية.

وأدار الاجتماع المدير التنفيذي للجنة عبدالعزيز العوجان بحضور رئيس اللجنة جابر الجهني؛ لتوضيح وتسهيل إجراءات تسجيل اللاعبين في فترة التسجيل الثانية "الشتوية" للموسم الرياضي 2020-2021.

وأوضحت اللجنة خلال الاجتماع كافة ملاحظات طلبات التسجيل التي واجهتها من الأندية خلال فترة التسجيل الأولى "الصيفية"، وبينت جميع الإجراءات النظامية التي تسهم في سرعة معالجة طلبات التسجيل.

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