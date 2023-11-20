المملكة ترفض تصريحات الحكومة الأمريكية بشأن مستوطنات الاحتلال بالضفة

مصدر بوزارة الخارجية يؤكد: تحقيق السلام يتطلب حصول الفلسطينيين على حقوقهم

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن رفضه التام لتصريحات الحكومة الأمريكية، التي اعتبرت فيها أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية شرعية ولا تخالف القانون الدولي.



وأضاف المصدر أن قيام إسرائيل ببناء المستوطنات يعد مخالفًا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، ويقف عقبةً أمام تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وحلّ الدولتين.



وأكد أن تحقيق السلام الدائم يتطلب حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة وفقًا لمبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية.