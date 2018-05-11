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قبل 161 عاماً.. هذه قصة البناء الضخم لجامع الإمام تركي بن عبد الله في الرياض

"الوشمي": استغرق بناؤه 7 أشهر ومنارته طرازها "نجدي" وجدد بعهد الملك سعود

يروي الباحث في التراث الدكتور أحمد بن مساعد الوشمي قصة البناء الضخم لجامع الإمام تركي بن عبد الله قبل 161 عاماً في العاصمة الرياض وشيد عبر مراحل بواسطة بنائين جاؤوا من الأحساء والقصيم والكويت والبحرين.

وأوضح الباحث " الوشمي " لدارة الملك عبدالعزيز بأن جامع الإمام تركي بن عبد الله بني قبل 161 عاماً وتم بناؤه بشكل مختلف وبناؤه ضخم بطول 100 متر في عرض 70 متراً وشيد بواسطة بنائين جاؤوا من الأحساء والقصيم والكويت والبحرين، ويمتاز بشكله الجميل ونوافذه الكبيرة والكثيرة وجداره العريض واستغرق بناؤه ما بين 6 إلى 7 أشهر.


وقال إنه تم تجديد المسجد في عهد الملك سعود بواسطة أحجار جلبت من سوريا وتم تشييده على نمط المساجد في بلاد الشام والعراق، لكن منارته ذات طراز نجدي.

الدكتور أحمد بن مساعد الوشمي جامع الإمام تركي بن عبد الله الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قبل 161 عاماً.. هذه قصة البناء الضخم لجامع الإمام تركي بن عبد الله في الرياض
سبق

يروي الباحث في التراث الدكتور أحمد بن مساعد الوشمي قصة البناء الضخم لجامع الإمام تركي بن عبد الله قبل 161 عاماً في العاصمة الرياض وشيد عبر مراحل بواسطة بنائين جاؤوا من الأحساء والقصيم والكويت والبحرين.

وأوضح الباحث " الوشمي " لدارة الملك عبدالعزيز بأن جامع الإمام تركي بن عبد الله بني قبل 161 عاماً وتم بناؤه بشكل مختلف وبناؤه ضخم بطول 100 متر في عرض 70 متراً وشيد بواسطة بنائين جاؤوا من الأحساء والقصيم والكويت والبحرين، ويمتاز بشكله الجميل ونوافذه الكبيرة والكثيرة وجداره العريض واستغرق بناؤه ما بين 6 إلى 7 أشهر.


وقال إنه تم تجديد المسجد في عهد الملك سعود بواسطة أحجار جلبت من سوريا وتم تشييده على نمط المساجد في بلاد الشام والعراق، لكن منارته ذات طراز نجدي.

11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441
09:51 PM

قبل 161 عاماً.. هذه قصة البناء الضخم لجامع الإمام تركي بن عبد الله في الرياض

"الوشمي": استغرق بناؤه 7 أشهر ومنارته طرازها "نجدي" وجدد بعهد الملك سعود

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هادي العصيمي - الرياض
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يروي الباحث في التراث الدكتور أحمد بن مساعد الوشمي قصة البناء الضخم لجامع الإمام تركي بن عبد الله قبل 161 عاماً في العاصمة الرياض وشيد عبر مراحل بواسطة بنائين جاؤوا من الأحساء والقصيم والكويت والبحرين.

وأوضح الباحث " الوشمي " لدارة الملك عبدالعزيز بأن جامع الإمام تركي بن عبد الله بني قبل 161 عاماً وتم بناؤه بشكل مختلف وبناؤه ضخم بطول 100 متر في عرض 70 متراً وشيد بواسطة بنائين جاؤوا من الأحساء والقصيم والكويت والبحرين، ويمتاز بشكله الجميل ونوافذه الكبيرة والكثيرة وجداره العريض واستغرق بناؤه ما بين 6 إلى 7 أشهر.


وقال إنه تم تجديد المسجد في عهد الملك سعود بواسطة أحجار جلبت من سوريا وتم تشييده على نمط المساجد في بلاد الشام والعراق، لكن منارته ذات طراز نجدي.

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