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أول حالة وفاة بكورونا في عالم كرة القدم.. تعرف عليها

إصابته بالسرطان جعلته أكثر عرضة للفيروس

قضى فيروس كورونا المستجد على المدرب الإسباني الشاب فرانسسكو غارسيا صاحب الـ21 عاماً، مدرب فريق الشباب في نادي أتلتيكو بورتادا ألتا من مدينة ملقة، بعد إصابته بالفيروس.
وبحسب سكاي نيوز فقد أكدت وسائل إعلام محلية أن المدرب الراحل قد جعله مرضه بالسرطان أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، الذي انتشر بسرعة في إسبانيا وجعلها رابع دول العالم من حيث عدد الوفيات بالمرض.
وأصبحت إسبانيا رابع أكثر الدول في عدد الإصابات بالفيروس في العالم، متجاوزة كوريا الجنوبية، مما دفعها لدراسة إغلاق حدودها. حيث ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا فيها إلى 9191 بينما بلغت عدد الوفيات 309 أشخاص.

فيروس كورونا الجديد

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أول حالة وفاة بكورونا في عالم كرة القدم.. تعرف عليها
سبق

قضى فيروس كورونا المستجد على المدرب الإسباني الشاب فرانسسكو غارسيا صاحب الـ21 عاماً، مدرب فريق الشباب في نادي أتلتيكو بورتادا ألتا من مدينة ملقة، بعد إصابته بالفيروس.
وبحسب سكاي نيوز فقد أكدت وسائل إعلام محلية أن المدرب الراحل قد جعله مرضه بالسرطان أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، الذي انتشر بسرعة في إسبانيا وجعلها رابع دول العالم من حيث عدد الوفيات بالمرض.
وأصبحت إسبانيا رابع أكثر الدول في عدد الإصابات بالفيروس في العالم، متجاوزة كوريا الجنوبية، مما دفعها لدراسة إغلاق حدودها. حيث ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا فيها إلى 9191 بينما بلغت عدد الوفيات 309 أشخاص.

16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
08:10 PM

أول حالة وفاة بكورونا في عالم كرة القدم.. تعرف عليها

إصابته بالسرطان جعلته أكثر عرضة للفيروس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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22,645

قضى فيروس كورونا المستجد على المدرب الإسباني الشاب فرانسسكو غارسيا صاحب الـ21 عاماً، مدرب فريق الشباب في نادي أتلتيكو بورتادا ألتا من مدينة ملقة، بعد إصابته بالفيروس.
وبحسب سكاي نيوز فقد أكدت وسائل إعلام محلية أن المدرب الراحل قد جعله مرضه بالسرطان أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، الذي انتشر بسرعة في إسبانيا وجعلها رابع دول العالم من حيث عدد الوفيات بالمرض.
وأصبحت إسبانيا رابع أكثر الدول في عدد الإصابات بالفيروس في العالم، متجاوزة كوريا الجنوبية، مما دفعها لدراسة إغلاق حدودها. حيث ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا فيها إلى 9191 بينما بلغت عدد الوفيات 309 أشخاص.

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