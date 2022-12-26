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"زين السعودية" تفوز بـ"جائزة العمل" للتوطين على مستوى قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات

نظير إسهاماتها في تمكين شابات وشباب الوطن وبيئة العمل المتميزة

فازت "زين السعودية" بـ"جائزة العمل" للتوطين على مستوى قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، نظير إنجازاتها في مجال توطين الوظائف في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. والجائزة هي إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي تهدف إلى رفع وعي المنشآت وتحفيزها للالتزام بالأنظمة والمعايير لتحقيق أعلى درجات التنافسية والتطور، بما في ذلك مدى تحقيقها متطلبات بيئة عمل مثالية وإسهامها في توطين الوظائف.

وتعليقاً على هذه الجائزة، قال الرئيس التنفيذي في "زين السعودية" المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر: "فخورون جداً بهذه الجائزة التي تعد ثمرة للجهود والمبادرات الهادفة إلى توسيع مشاركة شابات وشباب الوطن في سوق العمل، ودعم هذه الكفاءات عبر منحها فرصاً متكافئة للتطور والنمو. فنحن ندرك، في زين السعودية، أن تنمية القطاع وتحقيق استدامته وتعظيم أثره في الاقتصاد الوطني يتحقق بالدرجة الأولى من خلال استقطاب المواهب الوطنية واحتضانها ووضعها على المسار المهني الصحيح، وتوفير بيئة العمل المثالية التي تترجم طموحاتهم وإنجازاتهم.

وأضاف الدغيثر، من خلال هذا التوجه، تعمل زين السعودية على ترسيخ التطور الرقمي والابتكار داخل المملكة وتنميته بأيدٍ وطنية شابة تتشارك وطناً واحداً ورؤية واحدة وهدفاً واحداً. وإنه لمصدر اعتزاز لنا أن تكون النسبة الأكبر من إجمالي القوى العاملة والقيادات لدينا هي من الكفاءات السعودية. هذا، إضافة إلى ما تتميز به الشركة على صعيد معدلاتها المرتفعة في الاحتفاظ بالموظفين، وهو ما يؤكّد توفيرها بيئة عمل نموذجية عبر الاهتمام بكل التفاصيل التي تعني موظفينا وتطوير قدراتهم باستمرار".

وتوجّه الدغيثر، بالشكر إلى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وفريق الوزارة، على هذه المبادرة، التي تعكس حرص الوزارة على تحفيز المنشآت في رفع نسب التوطين وتنمية المواهب الوطنية الطموحة.

جديرٌ بالذكر أنه يتم منح جائزة العمل ضمن مجالين رئيسين هما: جائزة التوطين، وجائزة بيئة العمل المتميزة، وبما ينسجم مع إستراتيجية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لرفع نسب التوطين في المنشآت، وتحقيقها للنسب المطلوبة فيه، إضافة إلى تحفيزها على تحقيق المعايير المطلوبة لبيئات العمل المتميزة، ما ينعكس بشكل كبير على إقبال الباحثين عن العمل للالتحاق بسوق العمل في القطاع الخاص.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"زين السعودية" تفوز بـ"جائزة العمل" للتوطين على مستوى قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات
سبق

فازت "زين السعودية" بـ"جائزة العمل" للتوطين على مستوى قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، نظير إنجازاتها في مجال توطين الوظائف في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. والجائزة هي إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي تهدف إلى رفع وعي المنشآت وتحفيزها للالتزام بالأنظمة والمعايير لتحقيق أعلى درجات التنافسية والتطور، بما في ذلك مدى تحقيقها متطلبات بيئة عمل مثالية وإسهامها في توطين الوظائف.

وتعليقاً على هذه الجائزة، قال الرئيس التنفيذي في "زين السعودية" المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر: "فخورون جداً بهذه الجائزة التي تعد ثمرة للجهود والمبادرات الهادفة إلى توسيع مشاركة شابات وشباب الوطن في سوق العمل، ودعم هذه الكفاءات عبر منحها فرصاً متكافئة للتطور والنمو. فنحن ندرك، في زين السعودية، أن تنمية القطاع وتحقيق استدامته وتعظيم أثره في الاقتصاد الوطني يتحقق بالدرجة الأولى من خلال استقطاب المواهب الوطنية واحتضانها ووضعها على المسار المهني الصحيح، وتوفير بيئة العمل المثالية التي تترجم طموحاتهم وإنجازاتهم.

وأضاف الدغيثر، من خلال هذا التوجه، تعمل زين السعودية على ترسيخ التطور الرقمي والابتكار داخل المملكة وتنميته بأيدٍ وطنية شابة تتشارك وطناً واحداً ورؤية واحدة وهدفاً واحداً. وإنه لمصدر اعتزاز لنا أن تكون النسبة الأكبر من إجمالي القوى العاملة والقيادات لدينا هي من الكفاءات السعودية. هذا، إضافة إلى ما تتميز به الشركة على صعيد معدلاتها المرتفعة في الاحتفاظ بالموظفين، وهو ما يؤكّد توفيرها بيئة عمل نموذجية عبر الاهتمام بكل التفاصيل التي تعني موظفينا وتطوير قدراتهم باستمرار".

وتوجّه الدغيثر، بالشكر إلى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وفريق الوزارة، على هذه المبادرة، التي تعكس حرص الوزارة على تحفيز المنشآت في رفع نسب التوطين وتنمية المواهب الوطنية الطموحة.

جديرٌ بالذكر أنه يتم منح جائزة العمل ضمن مجالين رئيسين هما: جائزة التوطين، وجائزة بيئة العمل المتميزة، وبما ينسجم مع إستراتيجية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لرفع نسب التوطين في المنشآت، وتحقيقها للنسب المطلوبة فيه، إضافة إلى تحفيزها على تحقيق المعايير المطلوبة لبيئات العمل المتميزة، ما ينعكس بشكل كبير على إقبال الباحثين عن العمل للالتحاق بسوق العمل في القطاع الخاص.

26 ديسمبر 2021 - 22 جمادى الأول 1443
01:42 PM

"زين السعودية" تفوز بـ"جائزة العمل" للتوطين على مستوى قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات

نظير إسهاماتها في تمكين شابات وشباب الوطن وبيئة العمل المتميزة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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فازت "زين السعودية" بـ"جائزة العمل" للتوطين على مستوى قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، نظير إنجازاتها في مجال توطين الوظائف في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. والجائزة هي إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي تهدف إلى رفع وعي المنشآت وتحفيزها للالتزام بالأنظمة والمعايير لتحقيق أعلى درجات التنافسية والتطور، بما في ذلك مدى تحقيقها متطلبات بيئة عمل مثالية وإسهامها في توطين الوظائف.

وتعليقاً على هذه الجائزة، قال الرئيس التنفيذي في "زين السعودية" المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر: "فخورون جداً بهذه الجائزة التي تعد ثمرة للجهود والمبادرات الهادفة إلى توسيع مشاركة شابات وشباب الوطن في سوق العمل، ودعم هذه الكفاءات عبر منحها فرصاً متكافئة للتطور والنمو. فنحن ندرك، في زين السعودية، أن تنمية القطاع وتحقيق استدامته وتعظيم أثره في الاقتصاد الوطني يتحقق بالدرجة الأولى من خلال استقطاب المواهب الوطنية واحتضانها ووضعها على المسار المهني الصحيح، وتوفير بيئة العمل المثالية التي تترجم طموحاتهم وإنجازاتهم.

وأضاف الدغيثر، من خلال هذا التوجه، تعمل زين السعودية على ترسيخ التطور الرقمي والابتكار داخل المملكة وتنميته بأيدٍ وطنية شابة تتشارك وطناً واحداً ورؤية واحدة وهدفاً واحداً. وإنه لمصدر اعتزاز لنا أن تكون النسبة الأكبر من إجمالي القوى العاملة والقيادات لدينا هي من الكفاءات السعودية. هذا، إضافة إلى ما تتميز به الشركة على صعيد معدلاتها المرتفعة في الاحتفاظ بالموظفين، وهو ما يؤكّد توفيرها بيئة عمل نموذجية عبر الاهتمام بكل التفاصيل التي تعني موظفينا وتطوير قدراتهم باستمرار".

وتوجّه الدغيثر، بالشكر إلى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وفريق الوزارة، على هذه المبادرة، التي تعكس حرص الوزارة على تحفيز المنشآت في رفع نسب التوطين وتنمية المواهب الوطنية الطموحة.

جديرٌ بالذكر أنه يتم منح جائزة العمل ضمن مجالين رئيسين هما: جائزة التوطين، وجائزة بيئة العمل المتميزة، وبما ينسجم مع إستراتيجية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لرفع نسب التوطين في المنشآت، وتحقيقها للنسب المطلوبة فيه، إضافة إلى تحفيزها على تحقيق المعايير المطلوبة لبيئات العمل المتميزة، ما ينعكس بشكل كبير على إقبال الباحثين عن العمل للالتحاق بسوق العمل في القطاع الخاص.

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