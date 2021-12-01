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غرفة ينبع تقيم ندوةً لتسليط الضوء على اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة

تضمّن برنامج الندوة جلستي حوار

أقامت لجنة تمكين المرأة غرفة ينبع، ندوةً لتسليط الضوء على اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، برعاية وتشريف محافظ ينبع سعد السحيمي، وحضور رئيس غرفة ينبع أحمد الشغدلي، وذلك بمبنى الغرفة.

وتضمّن برنامج الندوة جلستي حوار؛ الأولى بعنوان "دراسة الحالة من الجانب النفسي والأسري"، تحدثت فيها المستشارة النفسية والأسرية الدكتورة ريما الإبراهيمي، والأستاذ المساعد في الصحة النفسية بجامعة طيبة، الدكتورة عهود الرحيلي، في حين حملت الجلسة الثانية عنوان "أعرف حقك واحمي نفسك" تحدث فيها المحامي والمستشار الشرعي، عبدالله الجهني والمحامية، ريم الدربي.

وصاحب الندوة ورشة عمل للأطفال وتحليل رسوماتهم ولوحة فنية عن الأسرة، بالإضافة إلى فيديو توعوي استعرض حالات العنف وسبل التعامل معها.

وأشار رئيس غرفة ينبع إلى أن الغرفة ممثلة بلجنة تمكين المرأة طرحت هذه المبادرة لتغطية مجال هام لدعم عمل المرأة من خلال تسليط الضوء على اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، مما يعكس الدور الكبير الذي تقوم به اللجنة ـ برئاسة المهندسة ريم أحمد قرنبيش؛ لتحقيق الأهداف المناطة بها مواكبةً لتطلعات وتوجهات القيادة الرشيدة -حفظها الله- الهادفة لتهيئة الفرص للمرأة ورفع نسبة مشاركتها من 20% إلى 30% وفقاً لمرتكزات رؤية المملكة 2030.

وأكد " الشغدلي" على أن تمكين المرأة السعودية اقتصادياً يعد من أولويات رؤية 2030.

وتابع: "نحن في غرفة ينبع نعمل على ترجمة تمكين المرأة السعودية في جميع الأنشطة والمجالات الاقتصادية والاجتماعية ذات الأثر الاقتصادي، ونسعى مع الجهات ذات الصلة لإزالة المعوقات أمام مشاركتها في كافة مسارات التنمية الشاملة التي تعيشها بلادنا في هذا العهد الزاهر".

وقدم "الشغدلي" شكره لمحافظ ينبع على دعمه لكل الأنشطة التنموية بالمحافظة وعلى مساندته وتشجيعه لفعاليات وأنشطة غرفة ينبع في مجال خدمتها للتنمية الوطنية بالمحافظة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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غرفة ينبع تقيم ندوةً لتسليط الضوء على اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة
سبق

أقامت لجنة تمكين المرأة غرفة ينبع، ندوةً لتسليط الضوء على اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، برعاية وتشريف محافظ ينبع سعد السحيمي، وحضور رئيس غرفة ينبع أحمد الشغدلي، وذلك بمبنى الغرفة.

وتضمّن برنامج الندوة جلستي حوار؛ الأولى بعنوان "دراسة الحالة من الجانب النفسي والأسري"، تحدثت فيها المستشارة النفسية والأسرية الدكتورة ريما الإبراهيمي، والأستاذ المساعد في الصحة النفسية بجامعة طيبة، الدكتورة عهود الرحيلي، في حين حملت الجلسة الثانية عنوان "أعرف حقك واحمي نفسك" تحدث فيها المحامي والمستشار الشرعي، عبدالله الجهني والمحامية، ريم الدربي.

وصاحب الندوة ورشة عمل للأطفال وتحليل رسوماتهم ولوحة فنية عن الأسرة، بالإضافة إلى فيديو توعوي استعرض حالات العنف وسبل التعامل معها.

وأشار رئيس غرفة ينبع إلى أن الغرفة ممثلة بلجنة تمكين المرأة طرحت هذه المبادرة لتغطية مجال هام لدعم عمل المرأة من خلال تسليط الضوء على اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، مما يعكس الدور الكبير الذي تقوم به اللجنة ـ برئاسة المهندسة ريم أحمد قرنبيش؛ لتحقيق الأهداف المناطة بها مواكبةً لتطلعات وتوجهات القيادة الرشيدة -حفظها الله- الهادفة لتهيئة الفرص للمرأة ورفع نسبة مشاركتها من 20% إلى 30% وفقاً لمرتكزات رؤية المملكة 2030.

وأكد " الشغدلي" على أن تمكين المرأة السعودية اقتصادياً يعد من أولويات رؤية 2030.

وتابع: "نحن في غرفة ينبع نعمل على ترجمة تمكين المرأة السعودية في جميع الأنشطة والمجالات الاقتصادية والاجتماعية ذات الأثر الاقتصادي، ونسعى مع الجهات ذات الصلة لإزالة المعوقات أمام مشاركتها في كافة مسارات التنمية الشاملة التي تعيشها بلادنا في هذا العهد الزاهر".

وقدم "الشغدلي" شكره لمحافظ ينبع على دعمه لكل الأنشطة التنموية بالمحافظة وعلى مساندته وتشجيعه لفعاليات وأنشطة غرفة ينبع في مجال خدمتها للتنمية الوطنية بالمحافظة.

01 ديسمبر 2021 - 26 ربيع الآخر 1443
02:44 PM

غرفة ينبع تقيم ندوةً لتسليط الضوء على اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة

تضمّن برنامج الندوة جلستي حوار

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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أقامت لجنة تمكين المرأة غرفة ينبع، ندوةً لتسليط الضوء على اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، برعاية وتشريف محافظ ينبع سعد السحيمي، وحضور رئيس غرفة ينبع أحمد الشغدلي، وذلك بمبنى الغرفة.

وتضمّن برنامج الندوة جلستي حوار؛ الأولى بعنوان "دراسة الحالة من الجانب النفسي والأسري"، تحدثت فيها المستشارة النفسية والأسرية الدكتورة ريما الإبراهيمي، والأستاذ المساعد في الصحة النفسية بجامعة طيبة، الدكتورة عهود الرحيلي، في حين حملت الجلسة الثانية عنوان "أعرف حقك واحمي نفسك" تحدث فيها المحامي والمستشار الشرعي، عبدالله الجهني والمحامية، ريم الدربي.

وصاحب الندوة ورشة عمل للأطفال وتحليل رسوماتهم ولوحة فنية عن الأسرة، بالإضافة إلى فيديو توعوي استعرض حالات العنف وسبل التعامل معها.

وأشار رئيس غرفة ينبع إلى أن الغرفة ممثلة بلجنة تمكين المرأة طرحت هذه المبادرة لتغطية مجال هام لدعم عمل المرأة من خلال تسليط الضوء على اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، مما يعكس الدور الكبير الذي تقوم به اللجنة ـ برئاسة المهندسة ريم أحمد قرنبيش؛ لتحقيق الأهداف المناطة بها مواكبةً لتطلعات وتوجهات القيادة الرشيدة -حفظها الله- الهادفة لتهيئة الفرص للمرأة ورفع نسبة مشاركتها من 20% إلى 30% وفقاً لمرتكزات رؤية المملكة 2030.

وأكد " الشغدلي" على أن تمكين المرأة السعودية اقتصادياً يعد من أولويات رؤية 2030.

وتابع: "نحن في غرفة ينبع نعمل على ترجمة تمكين المرأة السعودية في جميع الأنشطة والمجالات الاقتصادية والاجتماعية ذات الأثر الاقتصادي، ونسعى مع الجهات ذات الصلة لإزالة المعوقات أمام مشاركتها في كافة مسارات التنمية الشاملة التي تعيشها بلادنا في هذا العهد الزاهر".

وقدم "الشغدلي" شكره لمحافظ ينبع على دعمه لكل الأنشطة التنموية بالمحافظة وعلى مساندته وتشجيعه لفعاليات وأنشطة غرفة ينبع في مجال خدمتها للتنمية الوطنية بالمحافظة.

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