نجران.. حرس الحدود يحبط محاولة تهريب طن ونصف من الحشيش المخدر بشرورة

تم استكمال الإجراءات النظامية بحق المتهمين

صرَّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنّام القريني بأن الدوريات البرية بقطاع شرورة التابع لمنطقة نجران تمكنت -بفضل الله- من إحباط محاولة تهريب طن ونصف من مادة الحشيش المخدر.

وأوضح أنه تم استكمال الإجراءات النظامية بحق المتهمين في مثل تلك الحالات وتسليم المهربات للجهة المعنية، مؤكداً أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل حزم وعزم واقتدار لمحاولات التهريب كافة، وسيقفون سداً منيعاً أمام كل من يحاول استهداف شباب الوطن ومقدراته.