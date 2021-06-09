"يويفا" يعلق الإجراءات التأديبية المتعلقة بحق ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الأربعاء، أنه أوقف الإجراءات الانضباطية ضد برشلونة ويوفنتوس وريال مدريد عقب محاولة الأندية الثلاثة تأسيس دوري السوبر الانفصالي.

وفتح "يويفا"، يوم الأربعاء 12 مايو الماضي، تحقيقاً من أجل اتخاذ إجراءات انضباطية ضد ريال مدريد، وبرشلونة، ويوفنتوس بسبب محاولات إطلاق دوري السوبر الأوروبي.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في بيان حينها: "تم تعيين مراقبين من لجنة القيم والانضباط باليويفا لبدء تحقيقات انضباطية بخصوص المخالفة المحتملة للإطار القانوني لليويفا عن طريق ريال مدريد، وبرشلونة، ويوفنتوس فيما يتعلق بإطلاق المشروع المسمى بدوري السوبر".

وحاول 12 نادياً تأسيس دوري السوبر، قبل أن تنسحب 9 منهما، وهي: مانشستر يونايتد وليفربول ومانشستر سيتي وتشيلسي وتوتنهام هوتسبير وأرسنال وميلان وإنتر ميلان وأتليتيكو مدريد، بعد التوصل لاتفاق مع اليويفا، باستثناء الثلاثي ريال وبرشلونة ويوفنتوس.