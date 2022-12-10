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بدء الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث تطورات "القدس"

بناء على طلب من دولتَيْ فلسطين والأردن أيدته عدد من الدول العربية

بدأت مساء اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب برئاسة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجيبوتي محمود علي يوسف، الذي ترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس الجامعة، بمشاركة واسعة من وزراء الخارجية العرب، وبحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط.

ورأس وفد السعودية إلى الاجتماع وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير.

ويأتي الاجتماع بناء على طلب من دولتَيْ فلسطين والأردن، أيدته عدد من الدول العربية؛ للنظر في التطورات الخاصة بالقدس في ضوء إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إليها.

وسبق الاجتماع الوزاري الطارئ اجتماع للجنة متابعة مبادرة السلام العربية برئاسة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، التي أعدت مشروع قرار لعرضه على الوزراء، يتضمن عناصر التحرك العربي على الساحتَيْن الإقليمية والدولية للتصدي للقرار الأمريكي، إلى جانب خطة عمل سياسية ودبلوماسية وإعلامية واقتصادية للتعامل مع القرار.

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بدء الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث تطورات "القدس"
سبق

بدأت مساء اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب برئاسة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجيبوتي محمود علي يوسف، الذي ترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس الجامعة، بمشاركة واسعة من وزراء الخارجية العرب، وبحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط.

ورأس وفد السعودية إلى الاجتماع وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير.

ويأتي الاجتماع بناء على طلب من دولتَيْ فلسطين والأردن، أيدته عدد من الدول العربية؛ للنظر في التطورات الخاصة بالقدس في ضوء إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إليها.

وسبق الاجتماع الوزاري الطارئ اجتماع للجنة متابعة مبادرة السلام العربية برئاسة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، التي أعدت مشروع قرار لعرضه على الوزراء، يتضمن عناصر التحرك العربي على الساحتَيْن الإقليمية والدولية للتصدي للقرار الأمريكي، إلى جانب خطة عمل سياسية ودبلوماسية وإعلامية واقتصادية للتعامل مع القرار.

09 ديسمبر 2017 - 21 ربيع الأول 1439
11:24 PM

بدء الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث تطورات "القدس"

بناء على طلب من دولتَيْ فلسطين والأردن أيدته عدد من الدول العربية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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بدأت مساء اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب برئاسة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجيبوتي محمود علي يوسف، الذي ترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس الجامعة، بمشاركة واسعة من وزراء الخارجية العرب، وبحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط.

ورأس وفد السعودية إلى الاجتماع وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير.

ويأتي الاجتماع بناء على طلب من دولتَيْ فلسطين والأردن، أيدته عدد من الدول العربية؛ للنظر في التطورات الخاصة بالقدس في ضوء إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إليها.

وسبق الاجتماع الوزاري الطارئ اجتماع للجنة متابعة مبادرة السلام العربية برئاسة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، التي أعدت مشروع قرار لعرضه على الوزراء، يتضمن عناصر التحرك العربي على الساحتَيْن الإقليمية والدولية للتصدي للقرار الأمريكي، إلى جانب خطة عمل سياسية ودبلوماسية وإعلامية واقتصادية للتعامل مع القرار.

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