النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

قريباً .. إنهاء إجراءات بدء تحسين جودة مياه الشرب بالشرقية

التحول الرقمي لخدمات العملاء والفوترة في مراحل متقدمة

وقف الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي؛ ميدانياً على المشاريع التي تنفّذها الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية، واطلع على عرض شمل الجهود المبذولة خلال العامين الماضيين لبرنامج تحسين جودة مياه الشرب في المنطقة.

جاء ذلك خلال جولته على عدد من المشاريع الحيوية وعدد من محطات المياه والمعالجة البيئية في المنطقة الشرقية، بمعية نواب الرئيس ورئيس القطاع الشرقي بشركة المياه الوطنية.

وقالت شركة المياه الوطنية، إنها قاربت إنهاء الإجراءات اللازمة للبدء بمشاريع تحسين جودة مياه الشرب بالمنطقة الشرقية البالغة قيمتها 3.3 مليار ريال، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالمنطقة، إضافة إلى تنفيذها عدد 114 مشروعاً للخدمات المائية والبيئية تبلغ قيمتها 2.5 مليار ريال، وتشمل تطوير محطات تنقية المياه، وإنشاء شبكات لخدمات المياه والصرف الصحي، وإنشاء خزانات ومحطات للضخ وأخرى للرفع وخطوط للطرد، إضافة إلى مشاريع للتوصيلات المنزلية لربط العملاء بالخدمات المائية والبيئية.

وأضافت: منظومة العمل على مشروع التحول الرقمي لنظام خدمات العملاء والفوترة باتت في مراحل متقدمة من الإنجاز بالمنطقة الشرقية بعد تدشينها قبل أشهر عدة في منطقة جازان، حيث ستسهم وبشكل ملحوظ، في تقديم عديد من الخدمات للمشتركين بسهولة ويسر عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها؛ ما يتيح في الوقت ذاته الاطلاع على البيانات الخاصة بهم كافة.

وذكرت الشركة أن الاستفادة من إنتاج محطات المعالجة الثلاثية في المنطقة الشرقية إحدى أهم الأوليات بالتعاون مع المؤسسة العامة للري، حيث يتم رفع معدلات الضخ تدريجياً من محطة المعالجة الثلاثية بمحافظة الخُبر إلى المؤسسة بالأحساء، إلى جانب ما تنتجه محطة المعالجة الثلاثية بالأحساء؛ للاستفادة من المياه التي تتم معالجتها وفقاً للمعدلات العالمية المعمول بها في ري المزروعات بدلاً من استنزاف المياه الجوفية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
قريباً .. إنهاء إجراءات بدء تحسين جودة مياه الشرب بالشرقية
سبق

وقف الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي؛ ميدانياً على المشاريع التي تنفّذها الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية، واطلع على عرض شمل الجهود المبذولة خلال العامين الماضيين لبرنامج تحسين جودة مياه الشرب في المنطقة.

جاء ذلك خلال جولته على عدد من المشاريع الحيوية وعدد من محطات المياه والمعالجة البيئية في المنطقة الشرقية، بمعية نواب الرئيس ورئيس القطاع الشرقي بشركة المياه الوطنية.

وقالت شركة المياه الوطنية، إنها قاربت إنهاء الإجراءات اللازمة للبدء بمشاريع تحسين جودة مياه الشرب بالمنطقة الشرقية البالغة قيمتها 3.3 مليار ريال، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالمنطقة، إضافة إلى تنفيذها عدد 114 مشروعاً للخدمات المائية والبيئية تبلغ قيمتها 2.5 مليار ريال، وتشمل تطوير محطات تنقية المياه، وإنشاء شبكات لخدمات المياه والصرف الصحي، وإنشاء خزانات ومحطات للضخ وأخرى للرفع وخطوط للطرد، إضافة إلى مشاريع للتوصيلات المنزلية لربط العملاء بالخدمات المائية والبيئية.

وأضافت: منظومة العمل على مشروع التحول الرقمي لنظام خدمات العملاء والفوترة باتت في مراحل متقدمة من الإنجاز بالمنطقة الشرقية بعد تدشينها قبل أشهر عدة في منطقة جازان، حيث ستسهم وبشكل ملحوظ، في تقديم عديد من الخدمات للمشتركين بسهولة ويسر عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها؛ ما يتيح في الوقت ذاته الاطلاع على البيانات الخاصة بهم كافة.

وذكرت الشركة أن الاستفادة من إنتاج محطات المعالجة الثلاثية في المنطقة الشرقية إحدى أهم الأوليات بالتعاون مع المؤسسة العامة للري، حيث يتم رفع معدلات الضخ تدريجياً من محطة المعالجة الثلاثية بمحافظة الخُبر إلى المؤسسة بالأحساء، إلى جانب ما تنتجه محطة المعالجة الثلاثية بالأحساء؛ للاستفادة من المياه التي تتم معالجتها وفقاً للمعدلات العالمية المعمول بها في ري المزروعات بدلاً من استنزاف المياه الجوفية.

21 يونيو 2019 - 18 شوّال 1440
02:31 PM

قريباً .. إنهاء إجراءات بدء تحسين جودة مياه الشرب بالشرقية

التحول الرقمي لخدمات العملاء والفوترة في مراحل متقدمة

A A A
عبدالله السالم - الدمام
1
678

وقف الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي؛ ميدانياً على المشاريع التي تنفّذها الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية، واطلع على عرض شمل الجهود المبذولة خلال العامين الماضيين لبرنامج تحسين جودة مياه الشرب في المنطقة.

جاء ذلك خلال جولته على عدد من المشاريع الحيوية وعدد من محطات المياه والمعالجة البيئية في المنطقة الشرقية، بمعية نواب الرئيس ورئيس القطاع الشرقي بشركة المياه الوطنية.

وقالت شركة المياه الوطنية، إنها قاربت إنهاء الإجراءات اللازمة للبدء بمشاريع تحسين جودة مياه الشرب بالمنطقة الشرقية البالغة قيمتها 3.3 مليار ريال، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالمنطقة، إضافة إلى تنفيذها عدد 114 مشروعاً للخدمات المائية والبيئية تبلغ قيمتها 2.5 مليار ريال، وتشمل تطوير محطات تنقية المياه، وإنشاء شبكات لخدمات المياه والصرف الصحي، وإنشاء خزانات ومحطات للضخ وأخرى للرفع وخطوط للطرد، إضافة إلى مشاريع للتوصيلات المنزلية لربط العملاء بالخدمات المائية والبيئية.

وأضافت: منظومة العمل على مشروع التحول الرقمي لنظام خدمات العملاء والفوترة باتت في مراحل متقدمة من الإنجاز بالمنطقة الشرقية بعد تدشينها قبل أشهر عدة في منطقة جازان، حيث ستسهم وبشكل ملحوظ، في تقديم عديد من الخدمات للمشتركين بسهولة ويسر عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها؛ ما يتيح في الوقت ذاته الاطلاع على البيانات الخاصة بهم كافة.

وذكرت الشركة أن الاستفادة من إنتاج محطات المعالجة الثلاثية في المنطقة الشرقية إحدى أهم الأوليات بالتعاون مع المؤسسة العامة للري، حيث يتم رفع معدلات الضخ تدريجياً من محطة المعالجة الثلاثية بمحافظة الخُبر إلى المؤسسة بالأحساء، إلى جانب ما تنتجه محطة المعالجة الثلاثية بالأحساء؛ للاستفادة من المياه التي تتم معالجتها وفقاً للمعدلات العالمية المعمول بها في ري المزروعات بدلاً من استنزاف المياه الجوفية.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,042
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,878
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,576
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,751

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

المملكة تتحدث لغة جديدة

المملكة تتحدث لغة جديدة

ماجد البريكان
نطمئن هنا ويلطمون هناك!

نطمئن هنا ويلطمون هناك!

سلطان رديف
الألعاب النارية وتخصصي العيون

الألعاب النارية وتخصصي العيون

منى الرشيدي
السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

محمد الصيـعري
دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

ماجد البريكان
خطوة بملايين الريالات

خطوة بملايين الريالات

سلطان رديف
ممرضان في السماء

ممرضان في السماء

محمد الصيـعري
كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

عبدالغني الشيخ
استودعك الله يا مسافر..!

استودعك الله يا مسافر..!

بدر الغامدي
الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

ثامر الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة