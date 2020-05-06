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رئيس شؤون حجاج السنغال: برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين من أبرز الأعمال الخيرية للمملكة

السعودية رائدة في العالم الإسلامي بمواقفها النبيلة في مساعدة الشعوب المحتاجة

ثمّن المفوض العام لشؤون حجاج جمهورية السنغال الدكتور عبدالعزيز كيبي مواقف المملكة تجاه الشعب السنغالي، ووصفها بالمحفورة في قلوب الشعب السنغالي.

وأعرب عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله– بمناسبة تدشين برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة في العاصمة السنغالية داكار.

وقال في تصريح صحفي بهذه المناسبة: إن المفوضية العامة لشؤون الحج في السنغال تقّدر هذه الجهود التي ليست في أوائلها بل إنها جزء من سلسلة طويلة من الأعمال الخيرية التي دأبت المملكة على تقديمها، كونها رائدة في العالم الإسلامي من خلال مواقفها النبيلة في مساعدة الشعوب المحتاجة.

بدوره أكد مستشار فخامة الرئيس للشؤون الدينية في السنغال السابق بمبا انجاي، أن برنامج خادم الحرمين الشريفين أضحى ملتقى المسلمين بالسنغال كافة في هذا الشهر الفضيل؛ الذي تجتمع فيه القلوب قبل الأجساد على موائد الإفطار، تجسيداً لمبدأ الأخوّة الإسلامية التي حث عليها ديننا الحنيف، سائلا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يجزيهما خير الجزاء على ما يقدمان للإسلام والمسلمين من خدمات ورعاية في جميع بقاع الأرض.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس شؤون حجاج السنغال: برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين من أبرز الأعمال الخيرية للمملكة
سبق

ثمّن المفوض العام لشؤون حجاج جمهورية السنغال الدكتور عبدالعزيز كيبي مواقف المملكة تجاه الشعب السنغالي، ووصفها بالمحفورة في قلوب الشعب السنغالي.

وأعرب عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله– بمناسبة تدشين برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة في العاصمة السنغالية داكار.

وقال في تصريح صحفي بهذه المناسبة: إن المفوضية العامة لشؤون الحج في السنغال تقّدر هذه الجهود التي ليست في أوائلها بل إنها جزء من سلسلة طويلة من الأعمال الخيرية التي دأبت المملكة على تقديمها، كونها رائدة في العالم الإسلامي من خلال مواقفها النبيلة في مساعدة الشعوب المحتاجة.

بدوره أكد مستشار فخامة الرئيس للشؤون الدينية في السنغال السابق بمبا انجاي، أن برنامج خادم الحرمين الشريفين أضحى ملتقى المسلمين بالسنغال كافة في هذا الشهر الفضيل؛ الذي تجتمع فيه القلوب قبل الأجساد على موائد الإفطار، تجسيداً لمبدأ الأخوّة الإسلامية التي حث عليها ديننا الحنيف، سائلا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يجزيهما خير الجزاء على ما يقدمان للإسلام والمسلمين من خدمات ورعاية في جميع بقاع الأرض.

06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441
03:23 PM

رئيس شؤون حجاج السنغال: برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين من أبرز الأعمال الخيرية للمملكة

السعودية رائدة في العالم الإسلامي بمواقفها النبيلة في مساعدة الشعوب المحتاجة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ثمّن المفوض العام لشؤون حجاج جمهورية السنغال الدكتور عبدالعزيز كيبي مواقف المملكة تجاه الشعب السنغالي، ووصفها بالمحفورة في قلوب الشعب السنغالي.

وأعرب عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله– بمناسبة تدشين برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة في العاصمة السنغالية داكار.

وقال في تصريح صحفي بهذه المناسبة: إن المفوضية العامة لشؤون الحج في السنغال تقّدر هذه الجهود التي ليست في أوائلها بل إنها جزء من سلسلة طويلة من الأعمال الخيرية التي دأبت المملكة على تقديمها، كونها رائدة في العالم الإسلامي من خلال مواقفها النبيلة في مساعدة الشعوب المحتاجة.

بدوره أكد مستشار فخامة الرئيس للشؤون الدينية في السنغال السابق بمبا انجاي، أن برنامج خادم الحرمين الشريفين أضحى ملتقى المسلمين بالسنغال كافة في هذا الشهر الفضيل؛ الذي تجتمع فيه القلوب قبل الأجساد على موائد الإفطار، تجسيداً لمبدأ الأخوّة الإسلامية التي حث عليها ديننا الحنيف، سائلا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يجزيهما خير الجزاء على ما يقدمان للإسلام والمسلمين من خدمات ورعاية في جميع بقاع الأرض.

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