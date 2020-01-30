"السلمي " رئيس رقباء بدوريات الأمن في مكة

قلد مدير دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة العميد محمد بن سعد السهيمي، رئيس رقباء / دخيل الله بن حمدان السلمي رتبته الجديدة بعد صدور القرار بترقيته، مباركاً له هذه الترقية ومتمنياً له المزيد من الجهد وأن تكون عوناً له في خدمة الدين والمليك والوطن.