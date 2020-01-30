قلد مدير دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة العميد محمد بن سعد السهيمي، رئيس رقباء / دخيل الله بن حمدان السلمي رتبته الجديدة بعد صدور القرار بترقيته، مباركاً له هذه الترقية ومتمنياً له المزيد من الجهد وأن تكون عوناً له في خدمة الدين والمليك والوطن.
"السلمي " رئيس رقباء بدوريات الأمن في مكة
قلد مدير دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة العميد محمد بن سعد السهيمي، رئيس رقباء / دخيل الله بن حمدان السلمي رتبته الجديدة بعد صدور القرار بترقيته، مباركاً له هذه الترقية ومتمنياً له المزيد من الجهد وأن تكون عوناً له في خدمة الدين والمليك والوطن.
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"السلمي " رئيس رقباء بدوريات الأمن في مكةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-01-30
30 يناير 2020 - 5 جمادى الآخر 1441
10:08 PM
"السلمي " رئيس رقباء بدوريات الأمن في مكة
قلد مدير دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة العميد محمد بن سعد السهيمي، رئيس رقباء / دخيل الله بن حمدان السلمي رتبته الجديدة بعد صدور القرار بترقيته، مباركاً له هذه الترقية ومتمنياً له المزيد من الجهد وأن تكون عوناً له في خدمة الدين والمليك والوطن.
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