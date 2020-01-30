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"السلمي " رئيس رقباء بدوريات الأمن في مكة

قلد مدير دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة العميد محمد بن سعد السهيمي، رئيس رقباء / دخيل الله بن حمدان السلمي رتبته الجديدة بعد صدور القرار بترقيته، مباركاً له هذه الترقية ومتمنياً له المزيد من الجهد وأن تكون عوناً له في خدمة الدين والمليك والوطن.

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"السلمي " رئيس رقباء بدوريات الأمن في مكة
سبق

قلد مدير دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة العميد محمد بن سعد السهيمي، رئيس رقباء / دخيل الله بن حمدان السلمي رتبته الجديدة بعد صدور القرار بترقيته، مباركاً له هذه الترقية ومتمنياً له المزيد من الجهد وأن تكون عوناً له في خدمة الدين والمليك والوطن.

30 يناير 2020 - 5 جمادى الآخر 1441
10:08 PM

"السلمي " رئيس رقباء بدوريات الأمن في مكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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قلد مدير دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة العميد محمد بن سعد السهيمي، رئيس رقباء / دخيل الله بن حمدان السلمي رتبته الجديدة بعد صدور القرار بترقيته، مباركاً له هذه الترقية ومتمنياً له المزيد من الجهد وأن تكون عوناً له في خدمة الدين والمليك والوطن.

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