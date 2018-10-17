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الأكراد يتّهمون تركيا باستخدام أسلحة محرمة دوليًّا

أشاروا إلى الفوسفور والنابالم

اتّهمت الإدارة الذاتية الكردية في سوريا، اليوم (الخميس)، القوات التركية باستخدام أسلحة محرمة دوليًّا في هجومها على مدينة رأس العين الحدودية.

ذكرت الإدارة في بيان أوردته قناة "الحرة"، أنه "في انتهاك صارخ للقانون والمواثيق الدولية، يقوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باستخدام الأسلحة المحرمة دوليًّا كالفوسفور والنابالم الحارق؛ ما ينذر بكارثة إنسانية ومجازر حقيقية وبشكل كبير".

من جهته أوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنه لم يتمكّن من التثبّت من صحة الاتهامات الكردية.

وأشار مدير المرصد رامي عبدالرحمن، إلى أن المرصد لم يتمكَّن من توثيق قصفٍ بأسلحة محرمة على رأس العين الحدودية شمال الحسكة، لكنّه وثّق إصابات بحالات حروق وصلت إلى مستشفى تل تمر خلال اليومين الماضيين.

والموادّ الحارقة مثل النابالم أو الفوسفور الأبيض؛ تتسبب بحروق مؤلمة يمكن أن تصيب العظام والجهاز التنفسي.

الأكراد سوريا القوات التركية

الرئيسية/ أخبار العالم

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الأكراد يتّهمون تركيا باستخدام أسلحة محرمة دوليًّا
سبق

اتّهمت الإدارة الذاتية الكردية في سوريا، اليوم (الخميس)، القوات التركية باستخدام أسلحة محرمة دوليًّا في هجومها على مدينة رأس العين الحدودية.

ذكرت الإدارة في بيان أوردته قناة "الحرة"، أنه "في انتهاك صارخ للقانون والمواثيق الدولية، يقوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باستخدام الأسلحة المحرمة دوليًّا كالفوسفور والنابالم الحارق؛ ما ينذر بكارثة إنسانية ومجازر حقيقية وبشكل كبير".

من جهته أوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنه لم يتمكّن من التثبّت من صحة الاتهامات الكردية.

وأشار مدير المرصد رامي عبدالرحمن، إلى أن المرصد لم يتمكَّن من توثيق قصفٍ بأسلحة محرمة على رأس العين الحدودية شمال الحسكة، لكنّه وثّق إصابات بحالات حروق وصلت إلى مستشفى تل تمر خلال اليومين الماضيين.

والموادّ الحارقة مثل النابالم أو الفوسفور الأبيض؛ تتسبب بحروق مؤلمة يمكن أن تصيب العظام والجهاز التنفسي.

17 أكتوبر 2019 - 18 صفر 1441
07:02 PM

الأكراد يتّهمون تركيا باستخدام أسلحة محرمة دوليًّا

أشاروا إلى الفوسفور والنابالم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اتّهمت الإدارة الذاتية الكردية في سوريا، اليوم (الخميس)، القوات التركية باستخدام أسلحة محرمة دوليًّا في هجومها على مدينة رأس العين الحدودية.

ذكرت الإدارة في بيان أوردته قناة "الحرة"، أنه "في انتهاك صارخ للقانون والمواثيق الدولية، يقوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باستخدام الأسلحة المحرمة دوليًّا كالفوسفور والنابالم الحارق؛ ما ينذر بكارثة إنسانية ومجازر حقيقية وبشكل كبير".

من جهته أوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنه لم يتمكّن من التثبّت من صحة الاتهامات الكردية.

وأشار مدير المرصد رامي عبدالرحمن، إلى أن المرصد لم يتمكَّن من توثيق قصفٍ بأسلحة محرمة على رأس العين الحدودية شمال الحسكة، لكنّه وثّق إصابات بحالات حروق وصلت إلى مستشفى تل تمر خلال اليومين الماضيين.

والموادّ الحارقة مثل النابالم أو الفوسفور الأبيض؛ تتسبب بحروق مؤلمة يمكن أن تصيب العظام والجهاز التنفسي.

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