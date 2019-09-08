نوه رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ، إلى الرعاية الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لمؤتمر "الابتكار واتجاهات التجديد في المكتبات" الذي ينظمه مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية في مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات بالمدينة المنورة، وذلك بالتعاون مع الجامعة الإسلامية خلال المدة من 10 – 12 محرم 1441هـ. وأشار الدكتور آل الشيخ إلى أن الرعاية لهذا المؤتمر من لدن خادم الحرمين الشريفين؛ تؤكد عناية واهتمام قادة هذه البلاد المباركة بالمكتبات العامة، والمكتبات الوقفية التي تعد من أهم أوجه نشر العلم، ومصدراً من مصادر المعرفة؛ خدمة للعلم والبحث العلمي والمعرفة والثقافة الإنسانية والعناية بالتراث. ووصف آل الشيخ مؤتمر "الابتكار واتجاهات التجديد في المكتبات" الذي يدشنه مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، بأنه تظاهرة ثقافية وتجمُّع دولي يجمع كبار المثقفين والمتخصصين والمهتمين بنشر العلم والمعرفة. مشيداً بالجهود التي يقدمها مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية في العناية بالعلم والباحثين من خلال تسخير كافة الإمكانات التقنية والفنية، للحفاظ على ما تزخر به طيبة الطيبة من تراث مخطوط.

رئيس مجلس الشورى: مؤتمر الابتكار في المكتبات تظاهرة ثقافية دولية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-09-08 نوه رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ، إلى الرعاية الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لمؤتمر "الابتكار واتجاهات التجديد في المكتبات" الذي ينظمه مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية في مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات بالمدينة المنورة، وذلك بالتعاون مع الجامعة الإسلامية خلال المدة من 10 – 12 محرم 1441هـ.



وأشار الدكتور آل الشيخ إلى أن الرعاية لهذا المؤتمر من لدن خادم الحرمين الشريفين؛ تؤكد عناية واهتمام قادة هذه البلاد المباركة بالمكتبات العامة، والمكتبات الوقفية التي تعد من أهم أوجه نشر العلم، ومصدراً من مصادر المعرفة؛ خدمة للعلم والبحث العلمي والمعرفة والثقافة الإنسانية والعناية بالتراث.



ووصف آل الشيخ مؤتمر "الابتكار واتجاهات التجديد في المكتبات" الذي يدشنه مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، بأنه تظاهرة ثقافية وتجمُّع دولي يجمع كبار المثقفين والمتخصصين والمهتمين بنشر العلم والمعرفة. مشيداً بالجهود التي يقدمها مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية في العناية بالعلم والباحثين من خلال تسخير كافة الإمكانات التقنية والفنية، للحفاظ على ما تزخر به طيبة الطيبة من تراث مخطوط.

08 سبتمبر 2019 - 9 محرّم 1441 04:50 PM

رئيس مجلس الشورى: مؤتمر الابتكار في المكتبات تظاهرة ثقافية دولية قال: حظي بالرعاية الكريمة من الملك ويجمع المتخصصين بنشر العلم والعناية بالتراث





A A A





2 مشاركة

نوه رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ، إلى الرعاية الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لمؤتمر "الابتكار واتجاهات التجديد في المكتبات" الذي ينظمه مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية في مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات بالمدينة المنورة، وذلك بالتعاون مع الجامعة الإسلامية خلال المدة من 10 – 12 محرم 1441هـ.



وأشار الدكتور آل الشيخ إلى أن الرعاية لهذا المؤتمر من لدن خادم الحرمين الشريفين؛ تؤكد عناية واهتمام قادة هذه البلاد المباركة بالمكتبات العامة، والمكتبات الوقفية التي تعد من أهم أوجه نشر العلم، ومصدراً من مصادر المعرفة؛ خدمة للعلم والبحث العلمي والمعرفة والثقافة الإنسانية والعناية بالتراث.



ووصف آل الشيخ مؤتمر "الابتكار واتجاهات التجديد في المكتبات" الذي يدشنه مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، بأنه تظاهرة ثقافية وتجمُّع دولي يجمع كبار المثقفين والمتخصصين والمهتمين بنشر العلم والمعرفة. مشيداً بالجهود التي يقدمها مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية في العناية بالعلم والباحثين من خلال تسخير كافة الإمكانات التقنية والفنية، للحفاظ على ما تزخر به طيبة الطيبة من تراث مخطوط.